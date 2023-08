A Szent Jobb az Aranyvonaton

Mészáros Balázs tanulmánya részletesen bemutatja az ereklyeszállító díszkocsi megépítésének izgalmas történetét. A szervezők vasúton képzelték el az ereklye szállítását, mozgatását, ezért kezdeményezték a Magyar Királyi Államvasutaknál egy erre a feladatra alkalmas vasúti kocsi felszerelését. A Dunakeszi Főműhelyben nem új kocsit építettek, hanem egy meglevőt alakítottak át, gondos és körültekintő tervezés után. A követelmények között szerepelt, hogy az ereklyének szállítás közben is hozzáférhetőnek kellett lennie, hogy azokon az állomásokon is látható legyen az érdeklődők számára, ahol nem áll meg a vonat, csak lassítva halad át. Éppen ezért az átalakított vagon mindkét oldalára három nagy méretű, üveg tolóajtó került. A díszes tartóban elhelyezett kilencszáz éves, rendkívül sérülékeny ereklye alá rezgéscsillapító állvány készült, amelyet állítólag úgy is teszteltek, hogy egy égő szivart helyeztek rá, és az úgy égett végig az egyik próbaút alatt, hogy nem esett le róla a hamu. További technikai újításokra is szükség volt, hogy az egyes helyszíneken könnyen ki tudják emelni a Szent Jobbot a szerelvényből, illetve vissza tudják tenni. A kocsi díszítését neves művészek tervezték és végezték. A belső térben a különböző kárpitok és drapériák tetszetős elrendezésén túl helyet kellett adni az ereklyét kísérő szerzeteseknek, papoknak és a koronaőröknek. Miután a vonatkísérő személyzetet is alaposan kiképezték, a díszkocsit szállító szerelvény 1938. május 31-én elindult első útjára, Esztergomba.

A következő fejezet szerzője, Pallos Lajos, a Szent Jobb országjárásával foglalkozik. Ismerteti, hol és mikor fordult meg az ereklye 1938 és 1942 között. Rendkívüli volt az alkalom, hiszen nem a hívek, érdeklődők zarándokoltak el a Szent Jobbhoz, hanem ezúttal az ereklye fizikai valójában is eljutott vidékre, elérhetőbbé téve a vele való közvetlen találkozást. Az első évben a szervezők – értelemszerűen – csak a csonka Magyarországra gondoltak. Jóval az első bécsi döntést követően, 1939. április 29-én indult az első felvidéki út, amelyen Révkomáromba, Érsekújvárba, majd Bánkeszi és Nagysurány érintésével Lévára is elszállították az ereklyét. Május 6-án újra a Felvidék felé vette az irányt, amikor – egyéb települések mellett – Ipolyságon, Losoncon, Füleken, Feleden, Rimaszombatban, Pelsőcön és Rozsnyón is leróhatta tiszteletét a környék népe. Május 13-án Kárpátalja következett, közben Perbenyiken is megállt a szerelvény. A hamarosan megindult háború meghiúsította a további terveket, így az Aranyvonat 1942-ben indult újra, akkor is csak Nagyváradra. A vagont 1944 nyarán a súlyos kocsihelyzetre való tekintettel visszaalakították, és a közforgalomnak adták át. A kocsi felszerelési tárgyait és díszeit a Dunakeszi Főműhelyben őrizték.