XXXVI. Gömör-kupa

„Eddig Csehország, Magyarország és Lengyelország klubjai jelezték részvételüket, de Ukrajnába, Szlovéniába és Romániába is küldtünk meghívót. Természetesen jönnek a honi klubok versenyzői is, összesen százhúsz résztvevőre számítunk. A megmérettetésen a kezdők, a fiatalabb és az idősebb diákok, valamint a juniorok csatáznak a győzelemért. A lányok is szóhoz jutnak, ők az idősebb diákok korosztályában a 46 kg-os súlycsoportban mérik össze tudásukat. A súlycsoportok győzteseit serleggel, az első három helyezetett éremmel és oklevéllel, a csapatverseny dobogósait serleggel jutalmazzuk” – tájékoztatott tornájukról Radnóti József, a rimaszombati Lokomotíva birkózóklub alelnöke.

A vendéglátók az előző kiíráson csapatversenyben az élen végeztek. „Tizenhét versenyzőt indítunk. Címvédőként szeretnénk otthon tartani a győztes kollektívának járó trófeát, egyéniben pedig öt-hat elsőségre számítunk” – nyilatkozta céljaikról a hazaiak tisztségviselője.