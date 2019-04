W8NDERFUL – zsinórban nyolcadszor bajnok a Juve

A vendégek már a hatodik percben megszerezték a vezetést Nikola Milenkovic révén, amit Alex Sandro egyenlített ki nem sokkal a szünet előtt. A bajnoki címet érő találatot végül German Pezzella, a Fiorentina argentin védője „vállalta magára”, miután saját kapujába továbbított egy beadást.

A Juventus az első csapat az öt nagy európai bajnokságban, amely sorozatban nyolcszor nyert bajnoki címet, eddig a rekordot holtversenyben tartotta a francia Olympique Lyonnal, amely 2002 és 2008 között volt egyeduralkodó hazájában.

A Juventus összességében pedig 35. olasz bajnoki címét szerezte. A torinói együttes már eddig is fölényesen vezette az örökranglistát, mivel a mögötte álló két milánói csapat, az AC Milan és az Internazionale egyaránt 18 alkalommal volt bajnok.

Ronaldo – megy vagy marad?

Az ünneplés során Fabrizio Romano, a Sky Sports és a The Guardian újságírója feltette a kérdést, amely a legtöbb beszédtémát szolgáltatta a napokban Torinóban: mit tervez a következő idényre Cristiano Ronaldo?

„Távozás? A következő idényben is a Juventusnál fogok futballozni. Ez ezer százalék!” – zárta le a témát villámgyorsan Cristiano Ronaldo, miután a Corriere della Sera arról számolt be, hogy a játékost feldühítette a BL-kudarc, és már a nyáron búcsút inthet a Juventusnak.

Massimiliano Allegri, a torinói gárda edzője is igyekezett megnyugtatni a kedélyeket.

„Cristiano Ronaldo a Juventus jövője. Nagyon jól teljesített az idényben, ahogyan a következőben is jó lesz. Természetesen csalódott, ahogyan mi mindannyian, de nyugodt a jövőjével kapcsolatban.”

Mindez nem mondható el százszázalékosan magáról Allegriről, hiszen az második éve közismert, hogy a Juventust elsősorban a Bajnokok Ligája érdekli, és nem a Serie A címet tartják a legfontosabb feladatuknak. Az érintett is rögtön ezzel a témával nyitotta az Ajax elleni BL-kiesés értékelését.

Allegri jövője sem biztos

„A futball gonosz, kaptunk egy véletlen gólt, és valóra vált, amitől leginkább tartottunk. Nagyon szenvedtünk a második félidőben, talán másként kellett volna megpróbálni gólt elérni. Volt egy kis szerencséje a szünet után, de az Ajax megérdemelten ment tovább. Azt mondtam az elnöknek, maradok, viszont le kell ülnünk, és átgondolni a klub jövőjét” – mondta Allegri a búcsú estéjén.

Az előzetes hírek szerint marad a mester, ugyanakkor a klub minden eshetőségre felkészülve – legalábbis a Sky Sports News értesülései szerint – előzetes tárgyalásokat folytatott Antonio Contéval arra az esetre, ha Massimiliano Allegri távozna a nyáron.

A torinóiak a részletekbe nem mentek bele az egyeztetések alkalmával, egyelőre csupán annyit szerettek volna megtudni, hogy a 49 éves olasz edző – aki iránt az Inter is élénk érdeklődést mutat – visszatérne-e a klubhoz, amellyel játékosként, majd edzőként is sikeres volt.

Allegri 2014-ben éppen Conte helyét foglalta el a Juventus kispadján, irányításával a gárda ötször hódította el idáig a bajnoki címet – és négyszer az Olasz Kupát, ugyanakkor a hőn áhított BL-siker még nem jött össze, hiába jutott el 2015-ben és 2017-ben is a fináléig a csapat, emiatt az utóbbi időben többször is szóba került Allegri lehetséges távozása.

A feszült helyzetben a Juve elnöke, Andrea Agnelli is megszólalt.

„Teljesen megérdemelten ment tovább az Ajax az elődöntőbe, de a Juventus-projekt folytatódik. Az elmúlt öt vagy hat évben stabilan itt voltunk a BL-negyeddöntőben, a fejlődést évről évre folytatni akarjuk, ezért dolgozom én is. Az Ajax ezt a csapatot évekkel ezelőtt kezdte el építeni, megérdemelten ment tovább, nem egy, hanem a két mérkőzés alapján. Sorozatban a nyolcadik bajnokságunkat nyerhetjük, ez rendkívüli, a Juventus a 43. volt az UEFA ranglistáján, most az ötödik, szóval így kell nézni a fejlődési folyamatunkat. Az Ajax a néhány évvel ezelőtti Monacóra emlékeztet engem, ám az Ajax így működik: nézzük meg őket pár év múlva, amikor ezek a srácok már máshol futballoznak majd. Persze most mi voltunk az esélyesek a párharc előtt, viszont a futball már csak ilyen. A nyár óta mondjuk, hogy BL-t akarunk nyerni, de ez minden évben így történik.

Nyáron majd leülünk, és megvitatjuk a szerződéseket. Ezúttal viszonylag fiatal csapattal kezdtünk, amely nagyra nőhet Massimiliano Allegri kezei alatt. A klub garantálja a fejlődést.”

Augusztus végén rajtol az új szezon A Serie A szervezői nyilvánosságra hozták a 2019–2020-as idény kulcsdátumait. Az olasz élvonal küzdelmei augusztus 24-én kezdődnek, s május 24-én érnek véget. Roberto Mancini szövetségi kapitány bízott benne, hogy a 2020-as Európa-bajnokság miatt sikerül egy héttel korábbra hozni a rajtot és a zárást, de a liga vezérkara szerint ennél fontosabb volt az, hogy augusztus 17-én és 18-án még sok szurkoló nyaral, így nem tud elmenni a mérkőzésekre. A Juventus, az Inter és a Milan vezérkara jelezte, Mancinivel ért egyet. A 2020-as Eb egyik házigazdája Róma, az Olimpiai Stadionban lesz június 12-én az esemény megnyitója. Emiatt a Roma és a Lazio biztosan idegenben játssza az utolsó bajnokiját. A bajnokságnak három hétközi fordulója is lesz, szeptember 25-én, október 30-án és április 22-én.

A középpályán kell erősödni

Amíg a BL-döntőbe jutások sikereit a csapat olyan bombaerős középpályásokkal érte el, mint Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Paul Pogba vagy Claudio Marchisio, addig a jelenlegi keret jóval szerényebb képességű játékosokkal rendelkezik ebben a csapatrészben.

Már a téli átigazolási időszakban is egyre többször lehetett hallani róla, hogy Aaron Ramsey szerződése nyári lejártakor, 11 év után elhagyja az Arsenalt, csak az nem volt biztos, hogy hol folytatja pályafutását. A kérők közül a Juventus lett a befutó. A 28 éves középpályás 58-szoros walesi válogatott, címeres mezben 14 gólt szerzett, a 2016-os Európa-bajnokságon – amelyen Wales elődöntős volt – bekerült a torna álomcsapatába. Aaron Ramsey lesz a harmadik walesi futballista John Charles és Ian Rush után, aki a Juventusban szerepel.

A nyár bombaigazolása egy másik középpályás lehet. A katalán Sport című napilap szerint elfogyott a türelem Philippe Coutinhóval szemben, így megfelelő ajánlat esetén a Barcelona megválna a brazil középpályástól. A lap úgy tudja, Coutinho legfőbb kérője a Juventus lehet. A 25 éves középpályás 2018 januárjában 160 millió euróért cserébe igazolt Barcelonába a Liverpooltól, azóta 68 tétmérkőzésen lépett pályára és húsz gólt is szerzett, formája azonban erősen ingadozó.

Coutinho számára nem lenne ismeretlen Olaszország, 2008 és 2013 között az Inter futballistája volt, igaz, az első két idényében nevelőegyesületénél, a Vasco da Gamánál, majd 2012-ben fél évig az Espanyolnál szerepelt kölcsönben.

És ha már középpálya: Sami Khe­dira újabb műtétre szorul. A német válogatott középpályást februárban szívprobléma miatt műtötték meg, s bár azóta a Milan elleni bajnokin pályára lépett, most ismét pihenőre kényszerül – ezúttal a térde miatt.

„Négy hónapnyi folyamatos fájdalom – voltak különösen rossz napok – után úgy döntöttem, hogy megműttetem magam, időt adva a térdemnek a teljes gyógyuláshoz. Az operációra a következő két hétben kerül sor. Most arra koncentrálok, hogy az új idény kezdetére százszázalékos legyek. Alig várom, hogy a céljaink eléréséért küzdhessek a következő idényben” – írta Twitteren Khedira.

Az biztos, hogy eseménydús időszak elé néz a Juventus, hiszen több változás is várható a keretben, és még az sem biztos, hogy ezeket a jelenlegi vezetőedző vezényli majd. Csak egy dolog tűnik biztosnak: a Juventus trónja továbbra sem forog veszélyben Olaszországban, és a következő szezon első számú esélyese is a torinói csapat lesz.