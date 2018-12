Vlhová szenzációs győzelme

Vlhová az első futam után a negyedik helyen állt, de a második körben mindenkit maga mögött hagyott. 45 századdal előzte meg a második német Viktoria Rebensburgot és 60-nal a francia Tessa Worleyt.

„Mindenki nagyon boldog a csapatban. Ez nagy elégtétel, de egyúttal meglepetés is. Az első jó futam után azt mondtam, akár eddigi karrierem legjobbját is elérhetem a számban – nyilatkozta Vlhová. – Amikor a célba érés után aktuálisan az első helyen álltam, nem foglalkoztam vele. Először akkor gondoltam a győzelemre, amikor az amerikai Mikaela Shiffrin neve mellett is piros mezőben villant fel az időkülönbség, azaz előtte maradtam. Nagyon köszönöm a szurkolóknak, akik Szlovákiából eljöttek biztatni Ausztriába.”