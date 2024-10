Vitális Milán: Megértem, mi nem tetszett a szurkolóinknak

A hétvégén sem sikerült megörvendeztetnie a szurkolókat, a DAC labdarúgócsapata hazai pályán kapott ki 3:1-re a kassaiaktól a Niké Liga 12. fordulójában.

Ezt a bajnokit tökéletesen keretbe foglalták a szurkolói rigmusok. Immár négy mérkőzés óta tart a DAC nyeretlensége a bajnokságban. A legfontosabb kérdés momentán az, hogy meddig fedezi a vezetőség Xisco Munoz hátát. Bár ennek megítélése kissé szubjektív a rengeteg tényező miatt, de a spanyol tréner elődjeinek többségét ennél „kevesebbértˮ menesztették a Világi-érában.

„Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk. Vannak dolgok, amiket nem is szeretnék kommentálni. Ez nem a mi napunk volt, és összességében sem ez a legjobb időszakunk. Maximális erőbedobással kell folytatnunk a munkát, megtalálni a kiutat, az erőt ahhoz, hogy változtassunk a helyzeten – értékelt Xisco Munoz a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Újra közelebb kell kerülnünk a szurkolóinkhoz, akik a múlt szezonban rengeteget segítettek nekünk. Értem a frusztrációjukat, mi is frusztráltak vagyunk. De most kell feltenni a kérdést: Miért ne indulhatnánk meg felfelé? Tavaly, amikor idejöttem, még abban se hittek az emberek, hogy bejutunk a felsőházba. De dolgoztunk és elkezdtek működni a dolgok... Ebben most is ugyanúgy hiszek. Akkor az volt az első lépés, hogy hátul elkezdtük kapott gól nélkül lehozni a meccseket, és most is erre van szükségünk.ˮ