Visszavonul a válogatottól Marek Hamšík

A szlovákok a Nemzetek Ligája C ligájában június 3-án Szerbiában játszanak Fehéroroszországgal, majd három nappal később Nagyszombatban mérkőznek Kazahsztán, 10-én idegenben Azerbajdzsán, majd újra három napot követően Nur-Szultanban ismét Kazahsztán ellen.

„Egyértelmű célunk, amiért a stáb és a játékosok is mindent megtesznek, hogy fel kell jutni a B divízióba. Sűrű a program, tizenegy nap alatt játszunk négy mérkőzést, ráadásul sok lesz az utazás is” – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

A kihirdetett keretből több megszokott név is hiányzik, sérüléssel bajlódik Martin Dúbravka, Dominik Holec, Denis Vavro, Adam Zreľák és Jakub Hromada is. „Dúbravka injekciókkal védte le az utolsó néhány meccset a bajnokságban, nem tudott teljesen felgyógyulni. Most szeretné elérni, hogy újra egészséges legyen” – magyarázta a Newcastle kapusának hiányát Tarkovič, aki Marek Hamšíkra sem számíthat. A Trabzonsporral bajnoki címet nyerő középpályás azonban már később sem tér vissza a csapathoz.

Marek Hamšík 2007 és 2021 között 135-ször lépett pályára a válogatott mezében és 26 gólt szerzett. Ott volt a 2010-es világbajnokságon és a 2016-os és a 2020-as Európa-bajnokságon is. A szlovák futball meghatározó személyisége legutóbb tavaly november 11-én lépett pályára a válogatottban a szlovének elleni vb-selejtezőn és már márciusban is hiányzott a Norvégia és Finnország ellen játszott felkészülési mérkőzéseken.

„Először februárban beszéltünk, amikor már jelzett nekem valamit, de abban maradtunk, hogy nem kommunikálunk erről csak akkor, ha már tudjuk, hová fut ki a szituáció. Sportszakmai szempontból Marek továbbra is tudna segíteni a csapaton. Az általa felhozott érvek végül ezt a döntést eredményezték. Ő Szlovákia történetének egyik legjobb játékosa” – avatta be az újságírókat az utóbbi hónapok eseményeibe Tarkovič.

„A csapatnak meg kell találnia az új vezetőit. Az öltözőn belüli pozíciók újraépítésének időszakát éljük. Azon játékosok közül kerül majd ki a csapat új kapitánya, akik szociálisan erősek a pályán és azon kívül is” – beszélt a kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón a Hamšík utáni időszak legfőbb feladatáról a szakember.

A szlovák válogatott kerete Kapusok: Marek Rodák (Fulham), František Plach (Piast Gliwice), Dominik Takáč (Trnava) Védők: Peter Pekarík (Hertha), Martin Koscelník (Liberec), Juraj Chvátal (Olomouc), Ľubomír Šatka (Lech Poznan), Martin Valjent (Mallorca), Milan Škriniar (Internazionale), Norbert Gyömbér (Salernitana), Dávid Hancko (Sparta Praha), Vernon de Marco Morlacchi (Slovan) Középpályások: Patrik Hrošovský (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Juraj Kucka (Watford), Christián Herc (Grasshoppers), Matúš Bero (Vitesse), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (Groningen), Ondrej Duda (Köln), Albert Rusnák (Seattle), Vladimír Weiss (Slovan), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Martin Regáli (Ružomberok) Csatárok: Almási László (Ostrava), Róbert Boženík (Düsseldorf)