Véget ért a szezon Mikuš Rajmund számára, az első műtéten már átesett

Mikušt a cseh bajnokság 7. fordulójában, a Slavia Praha otthonában lejátszott mérkőzés 26. percében, egy ütközést követően kellett lecserélni. A vizsgálatok bebizonyították, hogy jobb lábában a combizma mellett a keresztszalagja is elszakadt. A több poszton is bevethető 27 éves játékos már átesett az első műtéten, de másfél-két hónap múlva szüksége lesz egy második beavatkozásra is.

„Az első operáció során az izmomat varrták össze, onnantól 4-6 hetet kell várni a második operációig. Ebből már eltelt kettő. Addig is rehabilitáció vár rám, mert a második műtéten 90 fokos szögbe kell hajlítani a térdem, jelenleg pedig ez még két centiméternyit se megy. A második műtét során majd a meniszkuszomat műtik meg, illetve a keresztszalagomat fogják plasztikázni. Azt jósolták, onnantól kezdve hat hónapig tart a felépülésˮ – részletezte lapunknak a horrosérülés következményeit Mikuš, aki jelenleg mankóval jár.

Az univerzális játékos az új szezonban alapembere volt a Karvinának, hét mérkőzésen három gólt szerzett. A sziléziai csapat az utolsó előtti helyen áll a cseh bajnokságban. A klub a nemrég igazolt Iván Alex személyében egy másik szlovákiai magyar labdarúgót is foglalkoztat.