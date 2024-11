Varga Barnabás: „Nem nekem, a csapatnak volt nagy meccse”

Ennél nem is alakulhatott volna jobban a meccs kimenetele. Nemzetközi porondon négy gólt szerezni nagyszerű teljesítmény, kiváltképpen, hogy erős ellenféllel játszottunk, amely jó stílust képvisel és sok helyzetet dolgoz ki

– kezdte a mérkőzés utáni értékelését a holland tréner, aki úgy vélte, nemcsak sikerült rávilágítani a rivális gyengeségeire, hanem ezúttal a csapata nagyon hatékonyan ki is tudta használni azokat.

Példaként említette a második és harmadik gólt, melyek egyaránt kontrából születtek, de hangsúlyozta, hogy előtte megfelelő letámadásra is szükség volt a labdaszerzéshez. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az első találatnál a Ferencváros birtokolta a labdát, a negyedik pedig pontrúgásból született, azaz a tanítványai többféleképpen is eredményesek voltak.

Van még pár pont, amit megszerezhetünk a hátralévő három fordulóban, úgyhogy nem dőlünk hátra csak azért, mert már gyűjtöttünk kilencet. Annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit csak lehet, mert biztosra szeretnénk menni, hogy elérjük a célunkat, azaz a februári folytatást az egyenes kieséses szakaszban

– zárta szavait Jansen.

Kollégája, Henrik Rydström kissé megtörten nyilatkozott a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Nincs jó válaszom a gyenge kezdésre, ha számba veszem, hogy milyen gólokat kaptunk és hogyan. Persze a ferencvárosi játékosok egyéni képességei is kellettek ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljünk, de a meccs elején a fejünk nem volt a helyén, ész nélkül futballoztunk. Ha őszinte akarok lenni, odaadtuk a győzelmet

– fogalmazott keserűen a svéd bajnok trénere.

A két gólt szerző Varga Barnabás szerényen hárította a dicséreteket.

Nem nekem volt nagy meccsem, hanem a csapatnak. Jól kezdtünk, az első két helyzetből be tudtunk találni, ami nem nagyon volt jellemző ránk mostanság

– értékelt a klubhonlapon a csatár, aki öt találatával vezeti az EL góllistáját. –

Vártam a félidei szünetet, mert ki kellett valamit találni az ellenfél ellen, amely elkezdett kipasszolgatni minket. Szerencsére tudtuk rendezni a sorokat. Európai ellenféllel más játszani, ők nem csak védekezni jönnek hozzánk, próbálnak focizni, így előttünk is nagyobb területek nyílnak.

A Ferencváros a két hét múlva sorra kerülő hatodik körben a görög PAOK vendége lesz Szalonikiben. (MTI, ot)