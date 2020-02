Vágsellyei győzelem az érsekújvári régióderbin

A két pont sorsa az utolsó másodpercekben dőlt el: Vadkerti és Tschur sem tudta belőni a ziccert Konečný kapusnak, így a vágsellyeiek 29:28-as sikerükkel megelőzték riválisukat a tabellán, és előreléptek a negyedik helyre. Ennél azonban sokkal több dolgot láttunk-hallottunk Érsekújvárban.



Kapkodó támadásbefejezéseket, remeklő kapusokat az első félidő első felében. Fokozatosan elhúzó vendégeket a folytatásban, mínusz hatról is az egálért harcoló hazaiakat.



Láttuk, hogy a fiatalok vagánysága (egyelőre) még nem írja felül a rutint. Ugyan a tapasztalt harminc pluszosok nem bírnak már végigrohanni 60 percet, amikor azonban belemelegszenek, még mindig kimagaslanak a mezőnyből. Tomáš Straňovskýnak ugyan nagy a pocakja, de a keze még mindig el tud sülni. Az őszes halántékú Vadkerti Gábor a mezőny legeredményesebbjeként nyolcig jutott. A vágsellyei Andrej Petro–Peter Dudáš beállós páros pedig mozgásában ugyan egyáltalán nem élsportolókat idézett, de betonbiztos pontjai voltak csapatuknak.



Láttuk, hogy a gárdáknak inkább hátrányt jelent az emberelőny. Nem tudnak figurákat kijátszani, ellenben a „nincs mit veszíteni“ attitűd a másik oldalon felszabadítja a kéziseket, s általában hozzák a létszámhátrányos két perceket. Kapus helyett mezőnyjátékost pedig csak a legritkább esetben küldtek pályára az emberhátrányban levő csapatok edzői.

A Štart trénere, Peter Sporni folyamatosan instruálta csapatát, védekezéskor lekommentálta a pályán történtek szinte minden egyes másodpercét. „Nem a hajrában úszott el a meccs. Az első félidőben nagyon rosszul oldottuk meg a támadásokat. Fiatal csapatunknak még tanulnia kell a végjátékot, de láthattuk, hogy hatgólos hátrányból is fel tudtunk állni” – mondta lapunknak a magyarul kitűnően beszélő szakember.



Ján Kolesár, a HKM mestere kevésbé impulzívan élte meg a bajnokit. „Örülünk a győzelemnek, amely nagyon fontos a negyedik helyért való küzdelemben. Nem örültem viszont a dekoncentráltságnak a nagy előny tudatában. Bár előzetesen nem hittem, hogy megnyerhetjük a bajnokit” – nyilatkozta az Új Szónak meglepően szenvtelenül Kolesár.

Igaz, a lelátó népe sem rengette meg alapjaiban a Millenium sportcsarnokot. A 300 szurkoló általában ütemes tapssal buzdította a kedvenceket, hasonlóan a jó megoldások jutalma is ez volt.

A meccset jól vezető bírói páros ismertebbikét, a Slovnaft Handball Extraliga versenyigazgatói posztját is betöltő Peter Brunovskýt ugyan egyszer-kétszer megtalálták, de így is jó volt tapasztalni, mennyire pozitív a légkör a lelátón. S ez a pályán is visszaköszönt: néhány másodperccel a drámai végjáték után Straňovský már a saját öltözőjükbe invitálta a HKM egyik kézilabdázóját.



Mi pedig az újabb régióderbivel kapcsolatban tesszük ezt, amire majd bő egy hónap múlva kerül sor a rájátszás 8. fordulójában.