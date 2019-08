Utolsó helyen a Honvéd

A Fehérvár két győztes meccs után fogadta a három ponttal kezdő Diósgyőrt. A mérkőzés nem kezdődött túl jól a hazaiak számára, mivel már a 26. másodpercben Juhász Roland nagy hibáját kihasználva Prosser Dániel vezetést szerzett a vendégeknek. A folytatás azonban a Vidié volt, a tavalyi ezüstérmes rengeteg helyzetet alakított ki, és végül 5:1-re megnyerte a meccset, így továbbra is százszázalékos teljesítménnyel áll a tabella élén.



Szerhij Rebrov vezetőedző kilenc helyen változtatott a Ferencváros összeállításán a Dinamo Zagreb elleni BL-selejtezőhöz képest. A Fradi felforgatott csapattal fogadta az újonc Kaposvárt, de így is kiütés lehetett volna a vége. A zöld-fehérek azonban szinte mindent kihagytak, Varga Roland egymaga elrontott négy ziccert, a végén Mikalai Szihnevics az üres kapuba sem tudott betalálni, így meg kellett elégedniük az 1:0-s győzelemmel.



Az előző bajnokságban negyedik helyen végző és Magyar Kupa-döntőt játszó Honvéd pocsékul kezdte az idei szezont. Három forduló alatt egy pontot sem szereztek a kispestiek, ezúttal a Kisvárdától szenvedtek sima vereséget. A 110 éves Honvéd a meccs előtt a szurkolókkal közösen ünnepelte a klub születésnapját, de az igazi ajándék a három pont lett volna.

Giuseppe Sannino, a Honvéd vezetőedzője meglepő módon elégedett volt csapata játékával: „Nem ilyen kezdésre számítottunk a bajnokságban. Most mindenki csalódott, de nem neheztelek a játékosaimra, mert mindent megtettek a siker érdekében, nem érdemeltünk vereséget. Ha csak az eredményt nézzük, azt gondolhatnánk, nem teljesítettünk megfelelően, én azonban úgy láttam, hogy nagyon jól játszottunk. Sajnos a szerencse nem állt mellénk, elég, ha csak a meccs végi potyagólra gondolok. Nem haragszom azonban Horváth Andrásra, sőt, megköszöntem neki a teljesítményét.”



A forduló gólja: Cseri Tamás (Mezőkövesd)

Ahogy a Mezőkövesd, úgy a csapat középpályása, Cseri Tamás is bombaformában futballozik. A 31 éves játékos már az előző fordulóban is szépségdíjas találatot szerzett a Kaposvár ellen, most pedig azt is bebizonyította, hogy nem csak cselezni tud kiválóan. A kövesdiek alapembere ezúttal a Puskás Akadémiának lőtt óriási gólt 22 méterről a jobb felsőbe.