Újdonságokkal teli NHL-idény

Még összefoglalni is nehéz, mi minden lesz másképp 2021-ben a szerda éjjel rajtoló NHL-ben, mint eddig. Ha a lehetetlennel nem is próbálkozunk meg, azért a legfőbb támpontokat igyekszünk kijelölni a rajt előtt a szezon előtti „jeges” kisokosunkban. a tengerentúli profi jégkorongligában.

Lebonyolítás

Mire mindenki megegyezett mindenkivel (ligavezetés, játékos-szakszervezet, közegészségügyi hivatalok, államok), 56 meccses alapszakaszra maradt tér. Igaz, azért is döntöttek az alacsonyabb meccsszám mellett, hogy az esetleges koronavírus miatti halasztásokat rugalmasan be tudják építeni a programba. A flexibilitást rögtön a rajtnál letesztelhetik, a Dallasnál ugyanis hat fertőzött van, így nem tudják a terv szerint lejátszani az első meccseiket. A hírek szerint Pittsburghben is hasonlóra van kilátás, Washingtonban és Columbusban fel kellett függeszteni az edzéseket.

Buborék helyett

Az előző, megszakított idényben két helyszínen, Torontóban és Edmontonban gyűltek össze a csapatok, hogy buborékban létezve befejezzék a bajnokságot. Az új szezonban – némi huzavona után – mindenki a saját csarnokában rendezheti a meccseit. Persze, koronavírus-protokoll az továbbra is van: ha pozitív tesztet produkál valaki, tíz napig kell karanténban lennie a csapatának, majd ha ezután még mindig produkálnának tüneteket a hokisok, újabb tíznapos pihenő vár rájuk.

Új besorolás, új playoff

A járvány a divíziókat is „átalakította”: annak érdekében, hogy minél kevesebbszer kelljen átlépni a kanadai–amerikai határt, az összes kanadai csapatot egy csoportba terelték. Így természetesen több amerikai csapat besorolása is megváltozott (lásd keretes írásunkban).

Ezzel pedig szorosan összefügg a playoff lebonyolítása is. Eddig a konferenciákban szereplő 3 csoportgyőztes, valamint a további 5 legtöbb pontot szerző csapat kvalifikálta magát a rájátszásba. Most a divíziók 4 legtöbb pontot gyűjtő csapata jut a playoffba (4x 4 csapat). Ezután a csoport első helyezettje játszik a negyedikkel, a második a harmadikkal, majd a két győztes mérkőzhet a divízióelsőségért. A különböző csoportokban szereplő csapatok így csak a legjobb négy között találkozhatnak. A Stanley-kupa-döntő utolsó meccsét július közepére tervezték.

(Majdnem) semmi extra

A liga vezetői már korábban bejelentették, hogy sem a hagyományos Winter Classic, sem az All Star-hétvége nem valósul meg 2021-ben. Elmaradtak az európai promómeccsek is, Mannheimben és Bernben felkészülési találkozókat, Prágában és Helsinkiben pedig alapszakaszbeli bajnokikat rendeztek volna. Hogy azért mégis legyen valami különlegesség az idényben, mégis kilátásba helyeztek két szabadtéri meccset: február 20-án és 21-én a festői szépségű, 3-4 ezer méteres hegyek által körülvett Sierra Nevada-i Tahoe-tó melletti rekreációs központban kerülne sor a Vegas–Colorado és a

Boston–Philadelphia meccsekre.



Nem a befagyott Tahoe-n lesz a 2 kinti meccs, hanem a szomszédos sportkomplexumban (TASR/AP)

Szabályváltozások

Az egész idény nagyon képlékeny és sok a változás, ezért Gary Bettmanék a szabályok terén nem akartak forradalmi reformot. Az egyetlen jelentős kiigazítás a lesszabályt illeti, amely újonnan a támadókat fogja segíteni: már az sem fog lesnek számítani, ha egy hokis már bent lesz a harmadban és épp csak a korcsolyája éle lesz a kék vonalon (miközben a korong még nincs a támadóharmadban).

A bevételkiesések ellenére továbbra sem változott meg az az elv, hogy az NHL-es dresszek reklámmentesek, ám a sisakokon már megjelenhet – szigorúan egy – szponzorlogó. Emellett pedig, szintén történelmi eseményként, a divíziók elnevezését is megvette egy-egy cég.

Hiányzó nagy nevek

Ha már változások – jó néhány sztárt hiába fogunk keresni idén a jégen. Henrik Lundqvist 15 év után a Rangers helyett a Washingtonban debütált volna, ám szívproblémai miatt a teljes szezont ki kell hagynia a 38 éves svéd kapusnak. Hasonlóan váratlan volt Corey Crawford bejelentése, a Chicagóval kétszeres Stanley-kupa-győztes, 36 éves hálóőr az edzőtábor kellős közepén jelentette be, hogy visszavonul, friss New Jersey-i szerződése ellenére.

A címvédő Tampa Bay egyik sztárját, Nyikita Kucserovot sem fogjuk egy ideig látni a jégen, aki csípőműtétje után valamikor a playoff tájékán térhet majd vissza. Akinek viszont már várhatóan nem lesz egy újabb comebackje, az honfitársa, Ilja Kovalcsuk. A 37 éves támadó két év után, immár másodszor tér vissza a KHL-be, hátha még ott meg tudja idézni régi dicsőségét.

Európai dömping

Az oroszok azonban így sem panaszkodhatnak, az elmúlt idényben – holtversenyben a finnekkel – ők adták a második legtöbb légióst az NHL-nek. A toronymagas első svédek száma (113) megközelíthetetlennek tűnik. A 2020-ban felállított rekord, amely szerint először lépte túl a bajnokságban a légiósok száma a 30%-ot, azonban könnyen megdőlhet.

Az új divíziók Északi divízió (Scotia): Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets

Központi divízió (Discover): Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning

Keleti divízió (MassMutual): Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals

Nyugati divízió (Honda): Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights

Szlovák névsor

Ami a szlovákokat illeti: a számuk már régóta csökkenőben, idén sem várható, hogy menet közben új nevek robbannának be. Az NHL legidősebb játékosa, a 43 éves Zdeno Chára Bostonból Washingtonba költözött (Richard Pánik csapatába), „magára hagyva” Jaroslav Halák kapust a Bruinsnál. Erik Černák a címvédő Tampával új, hároméves szerződést kötött, mint ahogy egy évvel hosszabbított a legyőzött döntős Dallasszal Andrej Sekera is. Rajtuk kívül még Tomáš Tatar számít alapembernek a Montrealban, a többiek (Cehlárik – Boston, Fehérváry – Washington, Jaroš – Ottawa, Jurčo – Vegas, Marinčin – Toronto) általában ingáznak a farmcsapat és az NHL között. Marko Daňo (Winnipeg) egy ideig azt sem fogja tenni, mert a trencsénieknél játszva szerencsétlenül találta el egy korong a csuklóját a poprádiak elleni bajnokin, s három hónapot kell kihagynia.

Coloradói bajnok?

Szándékosan hagytuk az esélylatolgatást a végére. A körülmények miatt ugyanis szinte megjósolhatatlan, hogy mire számíthatunk 2021-ben. A minimális, januárban kezdődött felkészülés alatt jóformán csak megismerkedni volt idejük a hoki-soknak, így várható, hogy az alapszakasszal kapcsolatban most a korábbiaknál is érvényesebb lesz a közhely, miszerint ez csak felkészülés a playoffra.

Hogy mégse legyünk ennyire alibisták, hiszünk a fogadóirodáknak, amelyeknél az erősorrend: Colorado, Tampa Bay, Vegas, Boston, Toronto, Philadelphia és Pittsburgh.