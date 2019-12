Újabb komáromi edzőváltás

Az Új-Zélandon és Norvégiában is dolgozó szakember, Molnár József próbálja visszavezetni a komáromiakat a győztes útra.

Komárom | Az Új-Zélandon és Norvégiában is dolgozó szakember, Molnár József próbálja visszavezetni a komáromiakat a győztes útra.

Hektikus napokat élnek meg a komáromi extraligás férfi-kosárlabdaklubban: az Alekszandar Vrzsina helyére bő egy hete kinevezett Dusan Kaszum már be is fejezte ténykedését a Duna-parti városban. A csapatot két mérkőzésen (74:95, Handlová, 73:80, Levice) irányító szerb szakember helyét a magyarországi származású, új-zélandi útlevéllel is rendelkező Molnár József foglalta el.

„Sajnos Kaszum egyetlen szót sem tudott angolul. Az edzések emiatt 15-20 perccel elhúzódtak, hogy lefordítsák az amerikai légiósoknak, mit mondott a tréner. A mérkőzéseken azonban azonnal kell reagálni” – magyarázta lapunknak a gyors edzőváltás legfőbb okát Paulík József, az MBK Rieker Com-therm menedzsere.

Molnár 9 évig dolgozott Új-Zélandon, de edzősködött Amerikában és Norvégiában is, legutóbb a zalaegerszegi, NB I-es női csapatot irányította. A vasárnapi, komáromi bajnokin a zsolnaiak ellen (72:77) hivatalosan még nem ő volt a vezetőedző, de végig a vonal mellett dirigálta a komáromiakat.

Változás a játékoskeretben is történt: a 36 éves Nenad Miloševič – aki a sportigazgatói funkciót is betöltötte – távozott a klubtól, helyette az amerikai Johnny Baldwin érkezett irányítói posztra. „Vélhetően még lesz változás a keretben. A komáromi csapatra mindig is jellemző volt, hogy remek kollektívát alkot, ehhez akarunk visszatérni. A lejtőn könnyű lefele csúszni, de nagyon nehéz visszakapaszkodni. Türelem és akarat kell hozzá, ezen dolgozunk” – tette hozzá Paulík.