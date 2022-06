Újabb kínos szlovák vereség

A szlovák labdarúgó-válogatott második meccsét is elvesztette Kazahsztán ellen a Nemzetek Ligája C divíziójában. Nur-Szultanban 2:1-re nyertek a hazaiak.

A szlovák labdarúgó-válogatott második meccsét is elvesztette Kazahsztán ellen a Nemzetek Ligája C divíziójában. Nur-Szultanban 2:1-re nyertek a hazaiak.

A kazah szurkolóknak már a meccs előtt is volt okuk az örömre, hiszen válogatottjuk vezette a 3-as csoportot. A kezdés után egy-egy labdaszerzésnél is kisebb ovációt hallhattunk, majd a 18. percben már gólnál ujjonghattak a hazaiak. Asztanov beadás helyett egy hatalmas gyertyát rúgott a jobb oldalon, középen Aimbetov birkózott Gyömbérrel, eközben pedig nem vették észre, hogy alámozogtak a labdának, amelyre a Pekaríkot állva hagyó Vorogovszkij tökéletesen érkezett, és a hálóba lőtt, 1:0. Húsz perccel később újra hibáztak Valjenték. Hiába a szlovák védők létszámfölénye, Asztanov tudott fejelni, 2:0.

Több megingása is akadt még a szlovák védelemnek, de szembetűnő volt a támadók tanácstalansága is. Samuel Slovák megbízott szövetségi kapitány klasszikus csatár nélkül küldte pályára csapatát. Ugyan Ondrej Duda nem először játszott csúcséket, de nem látszódott, milyen előnyt akar ebből a formációból kicsikarni a vendégcsapat. Ráadásul többször előfordult, hogy Duda a védők vonaláig visszalépve kérte el a labdát társaitól, így az ő helyére Rusnák vagy Haraslín lépett fel. A második félidőben már aktívabb volt Szlovákia, Bero szép lapos lövésével szépítettek is, 2:1. Ugyan Kucka az egyenlítő gólt is befejelte, de a játékvezető lökés miatt nem adta meg a találatot. A végén már nem tudták kezelni indulataikat a szlovákok, Duda egy nem szándékos, de látványos talpalásért piros lapot kapott, Kucka és Almási pedig begyűjtött egy-egy sárgát, így egyikük sem játszhat majd a következő NL-meccsen.

A következő edzőnek nemcsak a taktikával, hanem a játékosok hozzáállásával is lesz munkája.