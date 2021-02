Továbbra sem megy az érsekújváriaknak a Slovan ellen

Pénteken egy hatmeccses vereségsorozat után szerezte meg első győzelmét a zöld-fehér gárda az új edző, Majoross Gergely irányítása alatt. A detvai siker után a vasárnapi első harmad is remekül sikerült az érsekújváriaknak a Slovan ellen, lendületesen, szép akciókat vezetve hokiztak. A jégen nyoma sem volt annak, hogy a két csapatot 33 pont választja el egymástól a tabellán. A fel-le játékban a hazaiak előtt adódott a nagyobb lehetőség a gólszerzésre, a harmad vége előtt kerek két percig játszhattak kettős emberelőnyben, de nem tudtak gólt ütni 5 a 3 ellen – sem, tehetnénk hozzá, mivel a meccs végéig nem találták az ellenszert a Parks kapus vezette Slovan-védelem ellen.

Nem szerencse kérdése

Sőt, lényegében az egész szezonra igaz ez, a kupát is beleszámítva 5 meccsen egyetlenegy gólt tudtak csak szerezni a pozsonyiak ellen (0:2, 0:2, 1:2, 0:3, 0:2). S hogy mi ennek az oka, mi hiányzik az előrejátékból? „A modern sportban egyre kisebb a szerencse szerepe, inkább az a fontos, hogyan jön elő az, amit edzéseken begyakorolunk. Az egész szezonban erről beszélgetünk, hogy miért nem tudunk gólokat szerezni emberelőnyben. Elég lenne egy apró, csúnya gól, is megtörne a jég, mint azt Detván is láthattuk. Másrészt a Slovan komoly minőséget képvisel, nagy nehezen lehet csak eljutni a védekező harmadába” – válaszolta az újságírók kérdésére a meccs után Juraj Jurík, az érsekújváriak cseh támadója.

Kiviaho a legjobb

A második harmadban komolyat változott a játék képe, a Slovan nagy fölénybe került. Érezhető volt, csak idő kérdése, hogy megszerezzék a vezetést. „Az első 20 percben nagyon rosszak voltunk, mint ha nem is mi lettünk volna. Nagyon-nagyon kiabáltak Döme és Bažány edzők az öltözőben, mindenki magához tért, és elkezdtünk úgy hokizni, ahogy szoktunk, rögtön a harmad elejétől” – árulta el lapunknak Beke Ádám, a Slovan cserekapusa, aki a kispadról nézte végig a meccset.

Arra a bizonyos pozsonyi gólra az 54. percig kellett várni, majd az 59.-ben egy üres kapus találattal alakult ki a 2:0-s végeredmény. Parksnak ez volt az idénybeli negyedik kapott gól nélkül lehozott bajnokija, amivel vezeti a rangsort.

„Tyler pár meccset nem játszott, de most nagyon jól tért vissza. Az érsekújvári Henri Kiviaho stílusa nekem nagyon tetszik, a védési technikája, az alapállása. Szerintem ő a legjobb kapus az extraligában a szezonban – értékelte posztja játékosait Beke Ádám. – Csak hát mi jobbak voltunk ma.”

„Munkás” gól

A hazaiak edzője, Majoross sem vitatta a Slovan győzelmének jogosságát, ugyanakkor leszögezte, védencei teljesítménye alapvetően rendben volt: „Nagyon nagyot küzdöttünk, jól védekeztünk, kiváló volt a kapusteljesítmény. De nem tudtunk betalálni egyszer sem. Több jó gólhelyzetet tudtunk volna kialakítani, ha jobbak a beidegződéseink, amelyek nem elég kiegyensúlyozottak, lehet, hogy pont az a pár helyzet hiányzott ahhoz, hogy itthon tartsuk a pontokat. Sajnos egy »munkás« góllal az ellenfél döntötte el a maga javára a mérkőzést.”

Az érsekújváriaknak nem kell sokat várniuk a visszavágásra, a 24. fordulóból elhalasztott, pénteki mérkőzésükön megint a Slovan lesz az ellenfelük a fővárosban.