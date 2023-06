Több mint ezren futottak a X. DGSprinten

A gútai hajómalom és Dögös térségében közel 850 felnőtt és 160-nál több gyerek neve jelent meg az eredménylistákon. A jótékonykodás keretében ezúttal Szabó Gáborka örökletes betegségben szenvedő gútai fiú kezelésére gyűlt a pénz.

„Ennyi ember még nem futott versenyünkön. E fantasztikus álomhatárhoz tíz év alatt jutott el leköszönő szervezőgárdánk. Minden időben lezajlott, gördülékenyen folytak az események, kiváló atmoszféra uralkodott, amit az is jelez, hogy a szokottnál többen maradtak az eredményhirdetésig, mert egyszerűen jól érezték magukat – tájékoztatta lapunkat Kárpáty Ernő, a DGS-csoport vezetője. – Ugyanakkor mindenki érezte azt is, hogy ez az utolsó, csapatunk által szervezett DGSprint. Elköszöntünk, de nálam mindenki idősebb a csapatból, amelyből néhányan maradnak, talán én is. Többen érdeklődtek, mi lesz a folytatással, Időt kérünk a váltáshoz, amíg összeáll az új szervezőgárda. Nekem is nehéz megválnom ettől a versenytől, hiszen saját gyerekemnek tekintem.”

A gyerekek 250 méteres élményfutásán kívül a felnőttek 3, 7 és 14 kilométeren versenyeztek. Ami szembetűnő, az a leghosszabb távon győztes Simonics Kevin ideje, ő 52:42 perc alatt birkózott meg a köves, füves, betonos talajon kijelölt kilométerekkel.

„Nagy eredménynek számít, erős tempóban futott a nehéz terepen, ráadásul nagyon meleg volt – folytatta Kárpáty Ernő, aki azt is elárulta, hogy idén Szőnyi Ferenc kiváló magyar triatlonversenyző és ultrafutó volt a DGSprint nagykövete. – Évről évre gyarapodik futótáborunk, sok a visszatérő, szinte már közösséggé értünk, amióta elkezdtük. Bátran kimondhatom, az ezer indulós álomhatár túlszárnyalásával a DGSprint régiónk meghatározó eseményévé vált, és már jó ideje nem csak a futás népszerűsítője. Nem egy egykori gyerekfutó idén már a felnőttek mezőnyében bukkant fel, ami örvendetes. Főleg akkor, ha közülük az egyik fiú meg is nyerte a 18 évesek korosztályos számát. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy olyanok is közénk jönnek, akik életükben nem futnának, ha nem ragadta volna őket magával versenyünk légköre, ahol együtt indulhatnak az igazolt versenyzőkkel.”