Teremfociban is az abaraiak győztek

A két ötös csoportba sorolt csapatok (Abara, Lelesz, Dobra, Bacska, Mokcsamogyorós, illetve Perbenyik, Szentmária, Zétény, Bés, Mátyóc) körmérkőzései után (1x16 perc) a két-két legjobb együttes jutott tovább az elődöntőbe, ezek a mérkőzések már 1x18 percig tartottak. Az abaraiak 1:0-ra verték a szentmáriaiakat, míg a bodrogközi házi párharcban a lelesziek 2:0-ra múlták felül a perbenyikieket. A bronzmeccsen a rendes játékidőben nem született döntés, a büntetőket jobban bírta idegekkel a szentmáriai legénység. Hasonlóképp ért véget a döntő is, a büntetőrúgások után az abaraiak örülhettek a tornagyőzelemnek.

Nyomás alatt

„Mivel csapatunk a műfüves pályán zajló bajnokságban az őszi szezont követően a táblázat éléről várja a tavaszi folytatást, az elvárások nagyok voltak a csapattal szemben, ahogyan mondani szokták, nyomás alatt voltunk. Ha kellett is hozzá némi szerencse is, jó játékkal érdemeltük ki sikerünket. Nagyon színvonalas tornán lettünk a legjobbak. Egyúttal az is bebizonyosodott, hogy kis pénzből is lehet jó focit csinálni, barátságokat emberek és falvak között szorosabbá tenni. Köszönet a szervezőknek, bízom benne, hogy hagyományt teremtettünk” – mondta lapunknak Dobos Roland, az abariak vezetője, egyben a község polgármestere is.