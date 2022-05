Taroltak a párkányiak

A sereghajtó pozíciójában veszteglő hazaiak erejéből csupán a becsületgólra futotta, a félidei pihenőre 1:2-es állással vonultak a csapatok. Fordulás után a Duna-partiak hétszer találtak a vendéglátók kapujába, s rekordgyőzelmet produkáltak. „A felnőttek mezőnyében nem emlékszem a vasárnapihoz hasonló idegenbeli tarolásra. Nem is oly régen, ez még 2020. október 4-én történt, azonban közel jártunk a mostani eredményhez: Naszvadon 7:0 arányban diadalmaskodtunk. Mindkét mérkőzés sokáig emlékezetes marad számomra, ugyanis a két helyszínen négyszer-négyszer voltam eredményes. Visszatérve a legutóbbi gólesőhöz, az első játékrészben még partiban voltak a hazaiak. Fordulás után azonban érezhetően megroggyantak. Testileg, lelkileg egyaránt elfáradtak. Mi viszont nagy kedvvel futballoztunk, kilencig meg sem álltunk. Két héttel ezelőtt Negyeden katasztrofálisan játszottunk. Az utóbbi két meccset – mindkettő régióderbi volt – azonban megnyertük. Ezeken összesen 14 gólt rúgtunk. Ami azt illeti, némi üröm is vegyült a legutóbbi gólörömbe. Begyűjtöttem az ötödik sárga lapot, a bősiek elleni találkozón nem állhatok csatasorba. Remélem, a Tardoskedden ugyancsak négytalálatos Záborský Jánosnak maradt még puskapora a csallóköziek elleni bajnokira” – nyilatkozta lapunknak Molnár Péter, a párkányiak csapatkapitánya és gólfelelőse, aki a végéhez közeledő idényben tíz találatnál tart.

A rutinos Saláta Krisztián elmondása szerint akár két számjegyű győzelemmel is végződhetett volna az Érsekújvári járást képviselő kollektívák párbaja. „Nem tisztem értékelni az ellenfél teljesítményét, de azt tiszta lelkiismerettel elmondhatom, hogy ezen a találkozón nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Már az első félidőt is három-négy góllal megnyerhettük volna, mindkét játékrészben több ziccerünket elpuskáztuk. Mi több, röviddel az első félidő lefújása előtt a hazaiak szépítettek. A szünetben megnyugtattuk a kedélyeket. Fordulás után még nagyobb fordulatszámra kapcsoltunk, hétszer is betaláltunk a fáradni látszó tardoskeddiek kapujába. Biztos előnyünk tudatában becseréltük a mindössze tizenhat-tizenhét éves ifistáinkat. Nekik is részük van a sikerben, újabb tapasztalatokkal gazdagodtak. Természetesen a két nagyarányú győzelmünk növelte a kerettagok önbizalmát. Erre nagy szükségünk is van, hiszen szombaton a veretlenül éllovas, szerintem harmadik ligás szintet produkáló bősiekkel mérjük össze a tudásunkat. Mindenki verhető. Tudásunk legjavát kell nyújtani, hogy otthon tartsuk a három pontot” – értékelt, bizakodott Saláta Krisztián.