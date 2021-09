Tarkovič szerint sok minden függ a szlovénok elleni mérkőzéstől

A szlovénok jól kezdték a selejtezőket a H csoportban, hazai pályán legyőzték a horvátokat (1:0), aztán azonban kikaptak az oroszoktól (2:1) és Ciprustól is (0:1). Így jelenleg az utolsó előtti, 5. helyen állnak a csoportban. A szlovákok pont az ellenkező utat járták be, hiszen márciusban előbb Ciprussal (0:0), majd hazai pályán Máltával is csak döntetleneztek (2:2), Oroszországot viszont 2:1-re legyőzték. Ezzel ők a csoport harmadik helyéről várják a folytatást.



Nyílt harc

„Az összes játékos, akit behívtam, játékban van a klubjában, többen gólokat is lőnek. Remélem, kellőképpen ráhangolódunk az elkövetkező meccsekre. A legfontosabb az első, a szlovénok elleni lesz, sok minden függ ettől az összecsapástól. A csoportunk állása megmutatta, hogy kiegyenlített válogatottak vannak benne, akik felveszik a versenyt egymással. Úgy gondolom, a végsőkig nyílt lesz a harc a továbbjutásért a csoportunkban. Nem határoztuk meg, hogy mennyi pontot akarunk gyűjteni, a legfontosabb, hogy a három meccs után továbbra is harcban legyünk a továbbjutásért – mondta Štefan Tarkovič, a válogatott szövetségi kapitánya. – A szlovén válogatott kemény és minőségi csapat. A két legjelentősebb játékosuk az Atlético kapusa, Ján Oblak és az Atalanta középpályása, Josip Ilicic, de a többiek is erős bajnokságokban játsszanak. Megmutatták az erejüket, amikor legyőzték a horvátokat. A szlovén meccstől függ majd, milyen hangulatban vágunk neki a további összecsapásnak.”



Fontos a rotáció

A szlovákok elleni mérkőzést a szlovénok is kulcsfontosságúnak tartják, ha veszítenek, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a továbbjutás szempontjából. „Csakis az első, a szlovákok elleni mérkőzésre fókuszálunk. Erős ellenfél lesz, hiszen az összes sztárjuk ott van a csapatban, akik játszottak a nyári Európa-bajnokságon is. De elsősorban magunkra figyelünk, tudjuk, hogy jó eredményt kell elérnünk ahhoz, hogy továbbra is gondolhassunk a továbbjutásra. Tavasszal a rövid időn belül lejátszott három mérkőzés sok problémát okozott nekünk. Most jobban fogunk figyelni arra, hogy megfelelően rotáljuk a csapatot” – mondta Matjaz Kek, a szlovénok mestere.

A két válogatott legutóbbi öt egymás elleni mérkőzésén 3 szlovén siker mellett egy döntetlen és egy szlovák győzelem született. Bár ezek a statisztikai adatok annyira nem mérvadóak, hiszen az első még 2004-ben volt, az utolsó pedig 2017-ben. Az utolsó találkozót, amely egy vb-selejtező volt, Nagyszombatban Miha Mevlja öngóljával a szlovákok nyerték. ⋌(TASR, futbalsfz.sk)