Tabellaszomszédok párharca a két pontért

A tabellaszomszédok párharcát a vendéglátók hat ponttal a kilencedik, vendégük nyolccal a nyolcadik helyről várja a 12 tagú mezőnyben. Milyenek az elvárások a két táborban?



Csallóközaranyoson a hazai pálya előnyét akarják győzelemre váltani. „Úgy készülünk a rangadóra, mint más bajnoki mérkőzésre, de a rangadó súlya más, sajátos légkört visz az összecsapásba. Bénítóan is hathat a játékosokra, bár ilyenkor mindig mindenkiben nagyobb a bizonyítási vágy – mondta Peter Talár csallóközaranyosi edző, aki nyitrai létére már sok járási derbit átélt a két együttes között. – Előnyünkre szolgál, hogy otthon játszunk, és ott lesznek a szurkolóink is. Minél többre számítunk, és szükségünk is van a biztatásukra, szárnyakat adhat a csapatnak. Védenceim ezt pedig teljesítményükkel hálálhatják meg, győzelemmel búcsúztathatnánk a bajnoki idényt, aminek más íze lenne, ha éppen a naszvadiak ellen sikerülne elérnünk.”



A korábbiaknál még nagyobb súlyt kap a bajnoki azzal, hogy ez lesz az őszi sorozat kicsúcsosodása. „Kíváncsi vagyok, mire lesz képes a hiányzói nélkül kiálló két ellenfél. Nálunk az a kérdés, hogy kik léphetnek pályára a legutóbb galgóciakat legyőző csapatból, mert hét közben betegséghullám futott a végig a falun, s nem tudni, milyen nyomokat hagyott a játékosaimban – pillantott a szokatlan időpontban sorra kerülő bajnoki mérkőzésre Miskovics György, a vendégek edzője. – Bízom abban, hogy mindenki velünk tarthat Csallóközaranyosra. Ha nem adjuk el a labdákat, és jól fogunk védekezni, van esélyünk a két pontra is. Várhatóan védenceim és én is mindent megteszek ezért. Jó játékra, karácsony előtti igazi kézilabda-csemegére számítok.”