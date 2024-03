Szoboszlai: az a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül nyertünk

A Liverpoolban légióskodó középpályás elmondta, az első félidőben mutatott játékkal nem volt megelégedve, de úgy vélte, ez minden magyar játékosról elmondható, viszont sikerült jól reagálniuk a szünet után, és ennek is köszönhető a 2-0-s győzelem.

„Pontosan azokat a hibákat követtük el az első félidőben, amelyekről előzetesen beszéltünk, hogy nem lenne szabad, de ebből is tanulunk” – fogalmazott a 23 éves futballista, aki hangsúlyozta, a válogatott találkozókon minden egyes játékosra szükség van a sikerhez.

„Ahogyan a második gólnál láthattuk, akár egy védő is befejezhet egy támadást épp egy középhátvéd passzából. Végre a Langi is használta az eszét védőként” – jegyezte meg viccesen Szoboszlai utalva arra, hogy Nagy Zsolt találatát az előre húzódó Lang Ádám passza előzte meg.

„Sok olyan dolog van még, amin javítanunk kell, de a csapat egyben van, egymásért is küzdünk és meccsről meccsre haladunk” – nyilatkozta. Hozzátette, örül annak, hogy a válogatott már sorozatban 14 mérkőzés óta veretlen, melyről elmondása szerint Marco Rossi szövetségi kapitány is azt mondta nekik, „csinálják, amíg csak tudják”.

„Most már lassan ott tartunk, hogy nem veretlenek akarunk maradni, hanem folyamatosan győzni. Én legalábbis így állok hozzá, de szerintem a válogatott minden egyes játékosa így van ezzel” – jelentette ki Szoboszlai, aki az előtte álló hónapokról azt mondta: „most visszamegyek a klubcsapatomba, ahol próbálok úgy teljesíteni, hogy meghívót kapjak a válogatottba”.

A kapus Dibusz Dénes elárulta, Rossi a múlt hét közepén döntötte el, hogy a törökök ellen Gulácsi Péter, a koszovóiakkal szemben pedig ő lesz a kapus, és a Ferencváros hálóőre úgy vélte, mindkettejüknek sikerült jó teljesítményt nyújtania.

„Papíron Törökország számít erősebb ellenfélnek, de a mai mérkőzés, főként az első félidőben, sokkal nehezebb volt. A szünetig akadozott a játékunk, de hátul ebben az időszakban is jól zártunk és szerencsére az ellenfélnek nem volt kapura tartó lövése” – vélte Dibusz, aki elárulta, ő is gratulált Gulácsinak a törökök ellen múlt pénteken 1-0-ra megnyert találkozó után, ezt pedig megtette az RB Leipzig légiósa is kedd este.

„Szerencsére adunk az újságíróknak még két hónapra témát, de mindkettőnknek az a fontos, hogy jó teljesítményt nyújtsunk a klubunkban, lehetőség szerint egészségesek maradjunk és jó formában kezdjük az Európa-bajnokságra a felkészülést. Aztán majd a kapitány eldönti, ki fog védeni” – jelentette ki a kapus.

Nagy Zsolt elmondta, azon túl, hogy nagyon boldog volt a gólja miatt, úgy érezte, akkor nyugodott meg igazán a válogatott.

„Rosszul kezdtük a meccset egy nagyon jó ellenféllel szemben, amely az első félidőben talán még jobb is volt nálunk. A szünetben aztán rendeztük a sorokat, de nem így készültünk, ezért az első félidőben történteket ki kell elemeznünk és tanulnunk kell belőle” – jelentette ki a 30 éves bal oldali védő, aki az angolok ellen 2022. június 14-én 4-0-ra megnyert idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzés óta először volt eredményes a nemzeti csapatban.

„Az elmúlt majdnem két évben volt egy sérülésem, ami miatt nagyon mélyre kerültem, onnan kellett felállnom és beverekednem magam a válogatottba, úgyhogy már annak is örültem, hogy itt vagyok, és ez a gól pont volt az i-re” – fogalmazott a Puskás Akadémia futballistája.

A Nagy Zsoltnak gólpasszt adó Lang Ádám úgy vélte, „mintaszerű” volt az a támadás, amely a második magyar gólt megelőzte, ugyanakkor kijelentette, látható volt, hogy még mindig van hova fejlődnie a válogatottnak.

„Természetesen ha nullára lehozunk egy meccset, akkor biztosan nem kapunk ki, de ahhoz, hogy az ellenfél ne találjon be, szükség van az egész csapat védekezésére. Kell az is, hogy az elöl lévők és a középpályások jól zárják a passzsávokat, mert így nekünk is könnyebb dolgunk van hátul. Ma azt éreztem, hogy túlságosan nem voltak veszélyesek a koszovóiak, de a pontrúgásoknál figyelni kellett, mert fizikálisan ők nagyon erősek, ugyanakkor ezeket a szituációkat jól tudtuk menedzselni” – nyilatkozta Lang.

A nemzeti együttes legközelebb - már a közevetlen Eb-felkészülés jegyében - június 4-én az írek vendégeként lép pályára a dublini Aviva Stadionban.