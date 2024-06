Szlovákia borította a papírformát (FOTÓK)

A belga–szlovák meccs előtt a frankfurti stadion környékén rengeteg rendőrrel lehetett találkozni. A magyar, angol, skót vagy szerb szurkolókhoz képest azonban visszafogottabb hangulatban érkezett a két tábor a mérkőzésre. A parkolóba behajtó autók mindegyikét alaposan átvizsgálták, tükörrel még az alvázat is megnézték a rendezők. Ez után egy repülőtérihez hasonló átvizsgáláson estek át a kilátogató szurkolók és a média munkatársai is. A biztonsági emberek a legkisebb gyanús jelre is ugrottak, a legkülönfélébb eszközökkel, a rádióhullámokat is elemezve pásztázták a környéket és a légteret is.

A meccs előtt rendkívül nyugodt volt a hangulat, ha a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) munkatársai nem kérték volna, akkor nem hallhattunk volna szurkolást a stadionon kívül. A belga kemény mag bő fél órával a kezdés előtt már rákapcsolt és hangorkánnal üdvözölte a melegítő labdarúgókat.

A bemutatásnál a szlovák drukkerek is hallatták végre a hangjukat. A kezdőcsapatban szereplők keresztnevének elhangzása után a szurkolók együtt kiabálták az adott játékos vezetéknevét. Igaz a műsorközlő nem volt vevő az akcióra, így ő rendre korábban elmondta már Haraslínék teljes nevét. Ezt követően az I.M.T Smile Hej, Sokoly! című dala csendült fel, ami még inkább meghozta az első ránézésre létszámfölényben lévő szlovák drukkerek hangját.

Francesco Calzona nem okozott meglepettést a kezdőcsapat kihirdetésekor, bár Schranz játékára talán kevesebben számítottak, de mint került, jól döntött az olasz szövetségi kapitány. Attól így is sokan tartottak hogy a Pekarík–Doku párharcban előbbi tud-e egyáltalán majd egyszer-egyszer szerelni. A rutinos jobbhátvéd szerencséjére a Manchester City szélsője a jobb oldalon kezdett. Mellette Trossard, De Brunye és Lukaku rohamozott elöl, ami a Škriniarral felálló védelemmel szemben sem ígért sok jót.

A lelátón a két érintett válogatott drukkerei mellettrengeteg német volt, de skótok, olaszok, franciák és ukránok is ültek a nézőtéren, sőt angol és török zászlót is kiszúrhattunk a tömegben. Mivel ez volt Frankfurt első meccse az Európa-bajnokságon, egy kisebb megnyitó előzte meg a játékosok kivonulását.

Az első egy-két percben a játék és a hangpárbaj is kiegyenlített volt, de míg a szlovákok nagyrészt ülve, a belgák állva biztatták csapatukat. Az első helyzet De Bruyne előtt adódott, de rosszul találta el a labdát, így végül Lukaku lőtt, Dúbravka pedig védte a középre tartó labdát. Másodjára is a Roma csatára veszélyeztetett, de hosszan tolta meg ziccerben a labdát, így nem zárult lövéssel az akció. A hetedik percben aztán jött egy belga hiba, ami után Kucka lövését még védte bravúrral Casteels, de a kipattanót Schranz a hálóba lőtte, 0:1. Ezt követően nem meglepő módon már a szlovák válogatott szimpatizánsai sem ülve, hanem ugrálva nézték a középkezdést és a következő perceket.

Húsz perc után Dúbravka adott el könnyelműen egy labdát, amiből Trossard egyenlíthetett volna, de fölé emelte a játékszert. Nem csak a kapusnak, de az egész szlovák védelemnek nem ízlett az intenzívebbé váló belga letámadás, de az is érezhető volt, hogy a nem túl acélos, Debast vezette védelmet is zavarba tudják hozni Boženíkék.

A 40. perc hozta el a következő szlovák lehetőséget, Kucka sarokkal vett át egy labdát a jobb oldalon, majd tökéletesen középre adott, de Haraslín kapáslövését védte Casteels. Látványos akció volt. Bő egy perccel később Lukaku harmadik ziccerét is elrontotta, a rossz labdaátvétel és Hancko zavarása miatt nem tudott kapura lőni. A szünet előtti utolsó percben újra talpra ugrottak a szlovák drukkerek, így Lobotkaék nem csak előnyben, de jó hangulatban is vonulhattak az öltözőbe.

Lukaku ott folytatta, ahol a szünet előtt abbahagyta de az ötödik lehetőségét már gólra váltotta. Igaz ekkor 1 méterről csak be kellett belsőznie Onana visszafejelt labdáját. Végül azonban a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Trossardé volt a következő lövés, de Dúbravka szépen védett. Nem akart összejönni a gól Belgiumnak. Lukaku sokadik lövése az oldalhálóban kötött ki. Egyre nőtt a nyomás a szlovák kapun, de Bakayoko lövésénél már a szerencse és a gólvonalon mentő Hancko lába is kellett, hogy ne szülessen meg a találkozó második gólja. Carrascóék azonban nem tudták fenntartani ezt az intenzív játékot, így a szervezett szlovák védelem nem ingott meg.

A szlovák cserék nem tudtak új lendületet hozni a csapat játékába, a túloldalon pedig kevesen értették, hogy Lukaku miért maradhatott pályán. Trossard helyére érkezett Tielemans a 75. percben, aki azonnal kapott is egy sárgát.

A belga drukkerek egyre kevésbé lelkesedtek csapatukért, a túloldalon pedig az idő előrehaladtával éppen ellentétes volt a kép. A 86. percben már-már úgy tűnt, hogy megtörik a jég és kiderül, hogy Domenico Tedesco miért hagyta a pályán a csatárát. Lukaku teljesen üresen érkezett a pár perccel korábban beálló Openda beadására és a hálóba lőtt. Ám a VAR jelzése után kiderült, hogy a Leipzig támadója kézzel ért a labdához a beadás előtt, így ezt a gólt sem adta meg a török játékvezető.

A hosszabbításban De Bruyne nem túl jól sikerült lövését is védte Dúbravka, így az eredmény már nem változott. Lukaku egyedül is legyőzhette volna a szlovák válogatottat, de ma mindent kihagyott, míg Szlovákia jól sáfárkodott a helyzeteivel és megverte a csoport favoritját. Miután délután meglepetésre a románok 3:0-ra megverték Ukrajnát, az első kör után alaposan felborult a papírforma az E csoportban.

A szlovák játékosok és szurkolók a lefújás utána Freed from desire dallamaira kezdtek ünnepelni, a belgák pedig egy rövid csapatmegbeszélés után lógó orral hagyták el a pályát.