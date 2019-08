Szimpatikus játék, tisztes helytállás a cél

„Fiatal klub vagyunk, három éve alakultunk. Az első évben, amikor elrajtoltunk a II. ligában, azt mondtuk, meg kell nyernünk a bajnokságot. Sikerült ugyan, de azóta megpróbáljuk hanyagolni a »kell« szót a klub filozófiájában – kezdte a hétfői sajtótájékoztatón Horváth Zoltán klubelnök. – Így a célunk az első MOL ligás szezonunkra az, hogy szimpatikus újonccá váljunk, amely a játékával otthon és idegenben is egyaránt elnyeri a nézők szimpátiáját. Mi még egy amatőr csapat vagyunk, amelyik éppen azt tanulja, hogy kell profivá válni. Ebben jelent nagy segítséget a DAC futballcsapata, amely amolyan nagytestvér számunkra, aki utat mutat nekünk a profik világában.”

A sajtótájékoztatón bemutatkozott a csapat új edzője is, a spanyol Xavi Mena Hoekendijk. A szakember a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az intenzív védekezés mellett gyors játékot szeretne játszani a dunaszerdahelyi játékosokkal, ezért az edzéseken is rengeteget futnak és nagy hangsúlyt fektetnek az erőnlétre.

Nem csak az edző lett új Dunaszerdahelyen. Július 21-én 20 játékossal kezdték meg a felkészülést, köztük négy új kézilabdázóval: Demeter Virág Orsolya (Győr), Kozma Dominika (Haladás), Bízik Boglárka (Mosonmagyaróvár) és Monika Rajnohová (Besancon, Franciaország).

„Még március végén megkeresett a dunaszerdahelyi csapat. Nagyon szimpatikus volt a koncepció, amit felállítottak. 14-15 éves korom óta Magyarországon játszottam, ez elég volt, váltani szerettem volna. Szívesen jöttem ide – mondta mosolyogva Bízik Boglárka, a csapat új irányítója. – Az első edzésen a mester már elmondta, hogy milyen játékot vár tőlünk. Az én játékfilozófiámhoz passzol a kemény védekezés és a gyors játék. Magyarországon már hozzászoktam ehhez a stílushoz. Nekem ez nem új. Nagyon fiatal, de tehetséges csapatunk van. Ennek ellenére kemény lesz az első szezon, főleg az első fele, amíg belerázódunk a bajnokság ritmusába. De mindenképpen szeretnénk helytállni.” A rutinos irányító bízik abban, hogy elkerülik a sérülések, és húzóemberré tud válni az új csapatában.

Az újonnan érkezett lányoknak nem volt gond a beilleszkedéssel. Ők is és a feljutást kivívó játékosok is tudják, csak együtt érhetnek el sikereket.

„Össze kell szoknunk, mert jött a belső posztokon három játékos három különböző csapatból. A védekezés azonban az erősségünk lehet, ott egyénileg is sok mindent meg lehet oldani” – jegyezte meg Kozma Dominika, aki Szombathelyről érkezett.

„Nekünk is olyan, mintha új csapatunk lenne, mert meg kell ismernünk az új játékosokat. Nagyobb az edzésszám, több a felkészülési meccs és több lesz a bajnoki mérkőzés is” – tette hozzá Bugár Cintia, aki a feljutást kiharcoló keret egyik kulcsembere volt.

„Mindenki tudja, hogy erősíteni kellett a keretet, ez nem szabad, hogy problémát jelentsen. Az újak is átérzik, mi a feladatuk. Én kívülről úgy látom, a pályán és azon kívül is megvan az összhang” – fogalmazott Juhos Kata, aki szintén vezéregyéniség volt tavaly, ám most egy ideig csak a lelátóról fog szurkolni a társaknak, ugyanis gyermeket vár.

Bugár Cintia kiemelte: „Annyiban könnyebb nekünk, hazai játékosoknak, hogy az újak segítenek felnőni a feladathoz, jó tanácsokkal látnak el minket. Minden szinten visszük egymást előre.”

A dunaszerdahelyi csapat az első bajnoki meccsét augusztus 31-én, 18.00-tól, hazai pályán a cseh DHK Baník Most csapata ellen játssza. (bt, mgy)