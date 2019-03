Süllyesztőben landolt csillagok

Bojan Krkic



Kezdjük is a sort a szerb felmenőkkel is rendelkező, most 28 éves Krkiccsel, aki a 2006-os U17-es Európa-bajnokságon robbant be a köztudatba, ahol 16 évesen gólkirályi címet szerzett. Frank Rijkaard a 2007/08-as szezonban a Barca utánpótláscsapatából felhívta a felnőttek közé, és már a bajnokság 2. fordulójában, az Osasuna ellen be is mutatkozhatott a nagyok között. Három nappal később a Bajnokok Ligájában is pályára lépett. Az első szezonjában 31-szer lépett pályára, 10 gólt lőtt és 3 gólpasszt jegyzett. Rijkaard alatt folytonos játéklehetőséghez jutott. 2008 júliusában aztán Rijkaardot Pep Guardiola váltotta a katalánok kispadján, Krkic pedig egyre kevesebbet játszott. Végül 2011-ben ő maga kérte, hogy az olasz AS Roma csapatába igazolhasson. Innentől aztán megállíthatatlan volt a lejtmenet, egy szezon után az AC Milanba igazolt, a 2013/14-es szezont már az Ajaxnál kezdte, a következőt pedig a Stoke Citynél. Az angolok már kölcsönadták a német Mainznak és a spanyol Alavésnek is, ám egyik klubnál sem tudott maradandót alkotni. Jelenleg az angol másodosztályban szerepel a Stoke-kal. Az idei szezonban 16 meccsen egy gólt lőtt.



Adnan Januzaj (Fotó: TASR/AP)

Adnan Januzaj



Januzajt a Manchester United 2011-ben, mindössze 16 éves korában igazolta le az Anderlecht ificsapatából. 2013 augusztusában a Wigan Athletic elleni Szuperkupa-döntőn mutatkozott be a felnőttcsapatában. Egy hónappal később a Premier League-ben is pályára lépett, a Crystal Palace ellen. Október 5-én pedig már kezdő volt a Sunderland otthonában, ahol az ő két góljával nyerte meg a meccset a Manchester. A remeklés új szerződést ért a koszovói és albán felmenőkkel bíró belga tehetségnek, az ötéves kontraktus 2018 nyaráig szólt. Ez azonban mintha valamit megtört volna benne, a következő két idényben egyre kevesebb szerephez jutott. 2015-ben pedig az MU kölcsönadta a Dortmundnak, ahol hat bajnokin mindössze 159 perc jutott neki. Azóta Januzaj már volt kölcsönben a Sunderlandnél is, jelenleg pedig a Sociedadban játszik. Még mindig csak 24 éves, így van esély, hogy feljebb tornázza magát egy Sociedad kaliberű csapatnál, az már kétséges, hogy lesz-e megint akkor esélye, mint a Manchesternél volt.



Federico Macheda (Fotó: TASR/AP)

Federico Macheda

Maradjunk még kicsit a Manchesternél. Macheda 2009-ben robbant be a köztudatba, amikor az Aston Villa elleni mérkőzésen a hosszabbításban lőtt góljával döntött a három pont sorsáról. A következő meccsen, a Sunderland ellen szintén győztes gólt lőtt. Ezekkel a gólokkal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Manchester ebben a szezonban megnyerje a bajnokságot a Liverpool előtt. Macheda karrierjében is ezek a hónapok voltak a csúcspontok. Innen ugyanis már csak a lejtmenet következett az olasz támadó számára. Egyre kevesebb lehetőséget kapott a Unitedben, és Sir Alex Fergussonnal egyetértettek abban, hogy a fejlődés érdekében kölcsönbe kell mennie. Abban azonban nem, hogy hova. Ferguson azt tanácsolta neki, hogy maradjon Angliában, mert ott szemmel tudja tartani, és tudja egyengetni az útját. Macheda azonban hajthatatlan volt, és a Serie A-ba igazolt, a Sampdoriába. A genovai csapatban azt várták tőle, hogy húzóember legyen és gólokat lőjön. Ő azonban összeroppant a teher alatt, ráadásul több sérülés is hátráltatta abban az időszakban. Macheda azóta megjárta a QPR, a Stuttgart, a Doncaster, a Birmingham, a Cardiff, a Nottingham Forrest és a Novara csapatát is. Jelenleg a Panathinaikoszban szerepel. Talán, ha hallgatott volna Fergusonra…



Royston Drenthe (Fotó: TASR/AP)

Royston Drenthe

A holland szélső legszebb időszaka 2007 és 2010 között volt, amikor a Real Madrid csapatában játszott. A Galaktikusok mezét összesen 65-ször húzta magára, ez alatt 4 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. 2010 után azonban megindult a lejtőn, először a Hercules csapatához, majd az Evertonhoz került kölcsönbe. Játszott az orosz Alanyija Vlagyikavkazban, a Readingben, a Sheffield Wednesdayben, a török Erciyessporban, és az Arab Emírségekben is. 29 évesen, 2016-ban visszavonult, és rövid időre zenés karrierbe kezdett. Akkor így nyilatkozott a karrierjéről: „Évről évre kiábrándultam a labdarúgásból, és ami körülveszi. Rengeteg hazug emberrel találkoztam. Nem voltam boldog. Ez a világ kitaszított magából, rossz dolgok történtek velem, és amikor az Emírségekben játszottam, azt mondtam, elég volt.” Mivel az énekesi karrier nem jött be neki, 2018 nyarán visszatért a focihoz, jelenleg a holland másodosztályban szereplő Sparta Rotterdamban szerepel.



Roland Števko (Fotó: TASR)

Roland Števko

A szlovák és magyar labdarúgásban is találni hasonló tehetségeket, akik korántsem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 2003-ban Roland Števko nyert el a Peter Dubovský-díjat, ami a legjobb 21 év alatti játékosnak jár Szlovákiában. Még ebben a szezonban az akkor még Corgoň Ligának nevezett bajnokság gólkirálya lett a Ružomberok színeiben. Innen a Bundesliga 2-ben szereplő Fürthbe igazolt, ahol csak 2 meccsen lépett pályára. Visszatért Szlovákiába, ám ezután sehol nem maradt hosszabb időre, játszott a Prešov, a Senica csapatában, Ausztriában alacsonyabb osztályokban, végül 2017-ben a szlovákiai IV. ligában szereplő nagytapolcsányiaktól vonult vissza.



Koman Vladimir (Fotó: TASR/AP)

Koman Vladimir

Koman Vladimir a magyar futball utóbbi évtizedeinek egyik legnagyobb elkallódott tehetsége. 16 évesen, 2006-ban már a Serie A-ban szereplő Sampdoriába igazolt, 2008-ban bronzérmet nyert az U20-as Eb-n. A Sampdoriából aztán a Bariba igazolt, majd vissza a genovai csapatba. Ám sehol sem tudott maradandót alkotni, játszott a Monacóban, az orosz Krasznodarban, a Jekatyerinburgban, másfél évre hazatért a Diósgyőrbe, ahonnét a török Adanaspor volt a következő állomás. Innen pedig az iráni bajnokságban szereplő Szepahan következett, jelenleg is itt vitézkedik.



Martin Ödegaard (Fotó: TASR/AP)

A norvég csodagyerek picikét kilóg a felsorolásból, mivel még csak 20 éves ,könnyen befuthat olyan karriert, amit jósoltak neki. Azért került fel a listánkra, mert 2014-ben óriási felhajtással, 2,8 millióért euróért igazolt a Real Madridhoz a Strömsgodset csapatából. Ronaldóhoz és Messihez hasonlították a tehetségét, ám eddig mindössze két meccsen szerepelt a Real felnőttkeretében. A 2014/15-ös szezonban a bajnokságban a Getafe ellen 32 percet kapott, a kupában pedig a harmadosztályú a Cultural Leonesa ellen 90 percet. Ezeken kívül rendre a Real Madrid B-ben játszott, ahol Zinedine Zidane is irányította őt. 62 meccsen 5 gólt és 8 gólpasszt jegyzett. 2017 januárjában aztán a Real kölcsönadta a holland Heerenveen csapatának, ahonnét 2018 augusztusában a Vitesséhez vezetett az útja, pedig tavaly nyáron már a Real csapatával edzett. Ám közös megegyezés után visszaküldték Hollandiába.