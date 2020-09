Stojanov: „Vissza az extraligába”

Néhány hete derült ki, hogy a komáromi MBK Rieker Com-therm nem folytatja szereplését az extraligában. Hogyan alakult ki ez a helyzet?

Nem lehet mondani, hogy hirtelen jött a helyzet, mert jelei már jóval korábban mutatkoztak, de csak az utolsó évadban csúcsosodtak ki. Talán hamarabb kellett volna a sebességből visszavenni a szereplésben, s ahogy az anyagi források – értsd támogatások – fogytak, megpróbálni alacsonyabb költségvetésből működtetni a klubot. Ezt persze könnyű mondani – a szurkolótábor azonban jó teljesítményt és győzelmet akar látni a meccseken, ahhoz pedig színvonalas játék kell. De ha játszani akarunk, akkor akár az eredmény rovására is meg kell tenni, amit a lehetőségek diktálnak. A Szlovák Kosárlabda-szövetség vonta meg az extraligás szereplés lehetőségét a klubtól, mert annak a megengedettnél nagyobb volt a tartozása a szövetséggel és a játékosokkal szemben.

Úgy néz ki, hogy nem is a szövetség döntése volt a meghatározó, hanem a szereplés rendes feltételeinek a hiánya?

Ha az a rendszer nem folytatható, amely egy idő múltán megfeneklett valami miatt, és ha mi kosárlabdázni akarunk Komáromban, akkor valami újat kell kitalálni, hogy játszhassunk. Azt viszont tudni kell, hogy az extraligás kosárlabdázás és a második vonalas kosarazás – azaz az I. ligában való szereplés – között óriási a különbség.

Milyen elképzeléseik vannak a folytatásról?

Nemcsak elképzeléseink vannak, hanem cselekedni is akarunk. De ehhez vissza kell lépnünk a rajtvonalra, új felfogással és töretlen közös akarattal. Maradtunk néhányan az extraligás csapatból. Komáromban marad Boban Tomic is – aki az egyik legjobb irányító volt nem is olyan régen az extraligában –, aki vállalja a vezetőedző szerepét egy teljesen új csapatban. Elképzelésünkhöz városunkban támogatókra is találtunk. Megalapítottunk egy új sportklubot, BC Komárom

névvel, és elindulunk a szlovákiai I. ligában a következő évadban. Rövid távú elhatározásunk és célunk: a BC Komárommal visszajutni az extraligába.

Az említett körülmények között nem lesz könnyű összeállítani a csapatot. Hol tartanak a csapatépítésben?

Megfontolva dolgozunk rajta, és jól haladunk. Fokozatosan növekszik a keret, jelenleg tizenegyen vagyunk: Matúš Jurčina, Kürthy Igor, Slezák Levente, Andrej Košík, Matej Marchyn, Adam Dobrotka, Michal Valach, Filip Halmeš, Viktor Dědeček, Daniel Stránsky és én.

Hogyan tovább, mi várható a közeljövőben?

A csapat összetétele még változhat, szeretnénk kialakítani egy ütőképes gárdát, amely játékával, elszántságával, és fegyelmezettségével szeretné kielégíteni a színvonalas játékhoz szokott, nagyon lelkes komáromi szurkolókat.

Személy szerint milyen tervei vannak a jövőben?

Négy élvonalbeli csapatban szerepeltem több mint tíz év alatt, de Komáromban érzem magam otthon, három érmem is van szeretett sportomban. Komárom megérdemli, hogy legyen élvonalbeli kosárlabdacsapatuk. Én hiszek abban, hogy Komáromban csak szünetel az extraliga, s ebben a sportban már csak egyetlen vágyam és célom van, az, hogy visszajussunk az élvonalba.

Aki már volt Komáromban kosárlabdameccsen, az tudja, milyen fergeteges szokott lenni a szurkolás. Mit üzen ennek a lelkes tábornak?

Én ismerem a komáromi szurkolókat, és köszönöm a nagy szurkoló családnak, amit a sikereinkért tettek. Mi, akik vállaljuk a jövő nagy feladatát, bízunk benne, hogy szurkolóink elhiszik szándékunkat, mögénk állnak, s ízelítőt adnak abból, hogy tudnak szurkolni a kosárlabda szerelmesei a Duna-partján, és segíteni fognak bennünket a feljutásban.

Győzelem az első mérkőzésen A komáromiak meglepően jó és hatékony játékkal rukkoltak elő és 81:56-ra leiskolázták zsolnaiakat az új klub első felkészülési mérkőzésén. A Duna-partiak minden játékrészt megnyertek. Különösen elemében volt Matej Marchyn, aki négy hármast is dobott. A félházas nézőszám arról tanúskodik, hogy a kosárrajongók folytatni akarják azt a hagyományt, amely hosszú éveken át természetes volt az előd MBK Rieker mérkőzésein.