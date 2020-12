Stílusok csatája – A modern európai futball kialakulása

Az európai futball mindig magával ragadta a szurkolók képzeletét. Az 1950-es évek Real Madridjának támadófutballjától az olaszok hatvanas évekbeli ragyogó védekezésén át a hetvenes évek holland totális futballjáig az európai versenysorozatok generálták a legnagyobb változásokat a futballban. Az elmúlt három évtizedben – a Bajnokok Ligája 1992-es újjászervezése óta – tovább folytatódott ez a mintázat, és minden nagy európai futballnemzet kivette a részét a játék taktikai fejlődéséből.

Beszélhetünk a kilencvenes évek elején a területeket intelligensen kihasználó, fenomenális Ajaxról, a rendkívül szervezett olasz bajnokság dominanciájáról a kilencvenes évek végén vagy a Barcelona tiki-taka varázslatáról, egy dolog biztos: Európa újra meg újra átértelmezi a játék taktikai dimenzióját, és időről időre egy olyan új irányt jelöl ki, amelyet a világ minden klub- és nemzeti csapata igyekszik követni.

A Stílusok csatájában Michael Cox Európa legerősebb bajnokságainak fejlődését elemzi, és közérthető módon mutatja be, melyik milyen hatást gyakorolt a mai futballra. A könyv rendkívül szórakoztató, és tele van érdekes anekdotákkal – egyedi mondanivalója egyrészt kiváló összefoglalót nyújt a modern európai futballról, másrészt feltárja, hogy a különböző országok identitása hogyan alakíthatja a futball nemzetközi nyelvét.

Michael Cox angol sportújságíró, a Daráló szerzője. A Bristoli Egyetemen tanult, rendszeresen publikál a The Guardian és a The Independent című lapokban. Zonal Marking nevű, felállással és taktikával foglalkozó weboldala 2011-ben elnyerte az Angol Futballszurkolók Szövetségének fődíját. A Stílusok csatája a második könyve, melyről maga a szerző így ír: „Kronológiai jellege ellenére ezt a könyvet nem a modern futball történelemkönyvének szántam. Az elsődleges célom az volt, hogy elemezzem azokat a különböző játékstílusokat, amelyek meghatározzák Európa hét legbefolyásosabb futballnemzetét: Hollandiát, Olaszországot, Franciaországot, Portugáliát, Spanyolországot és Németországot, vagyis a közelmúlt nemzetközi teljesítményei és a hazai bajnokságaik jelenlegi ereje alapján megkérdőjelezhetetlen hetest.

Egy nemzet futballstílusa különféle módokon nyilvánulhat meg. Nemcsak a válogatott karakterisztikáján keresztül, hanem a nemzet domináns klubjainak játékfelfogásán, a sztárjátékosaik természetén vagy az edzők filozófiáján keresztül is. Megnyilvánulhat az adott ország játékosainak külföldi tapasztalataiban, valamint az adott országba érkezők sikereiben is. És abban is, hogy hogyan ténykednek a játékvezetők vagy hogy minek tapsolnak a szurkolók a lelátón. Ez a könyv alapvetően ezekről a témákról akart szólni. De aztán jöttek a strukturális kérdések: milyen sorrendben vegyük át az országokat? Földrajzi? Tematikus? Véletlenszerűen, ahogy a golyókat húzzák sorsoláskor az UEFA székházában? A diskurzus során azonnal világossá vált, hogy ez a történet nemcsak az országok eltérő stílusáról szól. Hanem arról is, hogy miként és hogyan változott az Európát aktuálisan domináló nemzet és annak stílusa.

A hét fejezet stílusában is különbözik egymástól. A Hollandiával foglalkozó fejezet arról szól, hogy a hollandok hogyan formálták a modern európai futball jellegét, az olasz konkrét taktikai vitákra világít rá, a francia pedig egy adott játékostípus kinevelésére összpontosít. A portugál fejezet Portugália komoly futballhatalommá válását, a spanyol egy speciális filozófia melletti elköteleződést, a német az újjászületést, míg az angol azt meséli el, hogyan lehet mások tudását a sajátunkévá tenni.

A könyv természeténél fogva néhány emlékezetes csapat nem kapja meg a kellő figyelmet: Görögország sokkoló 2004-es Európa-bajnoki sikere, Olaszország 2006-os világbajnoki győzelme vagy a Real Madrid Bajnokok Ligáját nyert csapatai a közelmúltból csak futólag vannak megemlítve. Viszont nagy figyelmet szenteltünk az 1992 óta tartó időszak legmeghatározóbb játékosai, edzői és csapatai számára, és bár nem ez volt az eredeti szándék, de remélhetőleg a könyv sikeresen funkcionál a modern európai futball történelemkönyveként azáltal, hogy bemutatja a legfontosabb innovációkat, beleértve a gegenpressinget, a labdakihozatal fejlődését, a taktikai periodizációt, a tiki-takát és természetesen a területvédekezést.”

Kiadó: Jaffa Kiadó

Oldalak száma: 395

Borító: Keménytábla

Kiadás éve: 2020

Fordító: Hegedűs Henrik