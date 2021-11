Sportolók és sportszövetségek is kiborultak az új korlátozások miatt

Hétfőtől életbe lép a szigorítás, mely szerint a fekete járásokban 50, a bordó járásokban 100, míg a piros járásokban legfeljebb 200 oltott vagy betegségen átesett személy vehet részt a sporteseményeken. Ahol OTP-rezsimet alkalmaznak (tehát a negatív teszttel rendelkezőket is beengedik az eseményekre), ott legfeljebb hatan vehetnek részt a rendezvényeken. Eduard Heger miniszterelnök kitért rá, hogy kifejezetten azért hozták a döntést, mert nem szeretnék, hogy a futballmérkőzéseken 5–10 ezer ember legyen a nézőtéren.



A döntés komoly ellenérzést váltott ki a sportolók körében és szervezeti szinten is. „Ismét megbukott a kommunikáció. Újabb súlyos csapást mértek a sportra. A kormány meg sem próbálta igazságosan, azaz százalékban meghatározni a beengedhető nézők számát. Nem vette figyelembe más országok példáját sem, hiszen például Csehországban és Ausztriában az oltottak és a koronavíruson átesettek teljesen megtölthetik a stadionokat. Felfoghatatlan, hogy ismét semmibe vették a sportmozgalmak erőfeszítéseitˮ – olvasható a Szlovák Labdarúgó-szövetség nyilatkozatában.



A jégkorong Tipos Extraliga klubjai közös közleményt adtak ki: „Hittünk benne, hogy a beoltottságnak köszönhetően nem ismétlődnek meg a tavalyi korlátozások. A kormány azt ígérte, hogy az oltás győzelem és szabadság, így egyáltalán nem számítottunk olyan jellegű korlátozásokra, amelyek az oltottakat is érintik. A nézők nélküli játék a liga több klubjára is megsemmisítő hatással lesz.ˮ



Marek Hamšík, a szlovák labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Instagram-oldalán posztolt egy képet, amely tucatnyi országot sorol fel (beleértve egyebek mellett Magyarországot, Csehországot és a topligás focibajnokságok hazáját), ahol az oltott szurkolókkal száz százalékig megtelhetnek a stadionok. Hamšík a „Sport temetése Szlovákiábanˮ hashtaggel kommentálta a döntést.

(TASR, lz)