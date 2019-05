Sörrel hangoltak a csehek

A szbornaja a favorit

Az orosz válogatott a 2014-es minszki világbajnokság óta vár egy újabb vb-aranyra. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a pillanat a szlovákiai vb-n jöhet el számukra. Eddig nagyon meggyőző a teljesítményük, a csoportkört pontveszteség nélkül abszolválták, a negyeddöntőben pedig az amerikaiakat győzték le egy izgalmas mérkőzésen 4:3-ra. Az első harmadban Nyikita Guszev és Mihail Szergacsov góljával már 2:0-ra vezettek, azonban az amerikaiak nem adták fel és a másik két harmad már kiegyenlített játékot és komoly izgalmakat hozott. A 23. percben az amerikai Brady Skjei megpattanó lövésével szépített az USA. Ezután magasabb fokozatra kapcsoltak a csapatok, gyors játék és kemény, de szabályos párharcok voltak jellemzőek a második harmadra, viszont gól már nem esett. A harmadik játékrész nagy amerikai helyzettel indult, gólt mégis az orosz válogatott szerzett, egészen pontosan Kaprizov, aki Guszevvel játszott ziccerig egy gyors kontrát. Majd Noah Hanifin, a Calgary játékosa módosítottaz eredményt 3:2-re, de nem sokáig örülhettek az amerikaiak, hiszen Mihail Grigorijenko ismét kétgólosra növelte a szbornaja előnyét. 2 és fél perccel a vége előtt még Alex Debrincetnek lőtt egy gólt – 4:3. Ekkor az amerikai válogatott már hat emberrel támadott, ám újabb gólt nem sikerült szerezniük, így Oroszország lesz ott a mai elődöntőben. Az orosz Nyikita Kucserov, a Tampa Bay játékosa óriási formában van, az amerikaiak elleni volt a 11. világbajnoki mérkőzése, amelyen egymás után pontot szerzett.

Az elődöntőben az a finn válogatott lesz az ellenfelük, aki kétgólos hátrányból felállva, hosszabbításban győzték le a címvédő svédeket 5:4-re. A finnek hosszabbítást érő gólját a rutinos csapatkapitányuk, a Jokerit Helsinki játékosa, Marko Anttila szerezte. A 34 éves, sokat kritizált támadónak ez volt az első pontja a vb-n.

„Végre sikerült legyőznünk a svédeket. Most van esélyünk arra, hogy az aranyéremért játszunk, pont, ahogy legutoljára, mikor világbajnokságon itt jártunk” – mondta Jere Sallinen utalva arra, hogy a 2011-es szlovákiai vb-n Finnország nyerte az aranyérmet. Akkor a finneknek szintén az oroszokon át vezetett az út a döntőbe, 3:0-verték a szbornaját. A két válogatott utoljára a 2017-es francia és német közös rendezésű vb-n találkozott a bronzmeccsen, ott viszont már az oroszok diadalmaskodtak 5:3-ra.

Mantha visszatér

Nagy érdeklődés előzi meg a Kanada–Csehország elődöntőt, mindkét csapat látványos hokit játszik a vb-n. Nem kis meglepetésre a kanadai válogatott a negyeddöntőben majdnem kikapott Svájctól. A helvétek szinte az utolsó pillanatig vezettek, azonban 2:1-es előnyüknél, négy tized másodperccel a harmadik harmad vége előtt Damon Severson kiegyenlített. A hosszabbításban pedig Mark Stone-nak a továbbjutást jelentő gólt is sikerült beütnie, így a juharlevelesek jutottak a legjobb négy közé.

„Nem tudtam, mennyi idő van hátra, amikor felvételről visszanéztem a gólt, örömömben elnevettem magam, hogy tényleg a legjobbkor lőttem kapura” – nyilatkozta Severson, a New Jersey védője a meccs után. Mark Stone, a Vegas Golden Knight 27 éves csatára volt a meccs hőse, aki két találattal és egy gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. A kanadaiak a szombati meccsen már számíthatnak a jó formában játszó Anthony Manthára, aki a svájciak ellen eltiltás miatt nem léphetett jégre (az amerikaiak ellen súlyos szabálytalanságot követett el). A Detroit támadója Stone-val holtversenyben 7 gólnál és 5 asszisztnál tart. A kanadaiak tavaly negyedikként zárták a vb-t, most biztosra veszik, hogy bejutnak a döntőbe, persze ehhez Voráčekéknek is lesz beleszólásuk.

A cseh együttes a nagyszerű harmadik harmadának köszönhetően simán, 5:1-re verte a németeket. Az eredmény csalóka, mert két játékrész után 1:1 volt az állás. Négy év után jutottak elődöntőbe a csehek, akik ott akarnak lenni a fináléban. Miloš Říha szövetségi kapitány a negyeddöntős siker után szabadot adott védenceinek. „Kitettek magukért a játékosok, megérdemlik a szusszanásnyi pihenőt. Megyünk sörre, aztán kifújjuk magunkat és készülünk az elődöntőre – szögezte le a 60 éves Miloš Říha, aki korábban a pozsonyi Slovant is irányította. – Alaposan feltérképeztük a kanadaiakat, láttam a svájciak elleni meccsüket is. Nagyon erős csapattal rendelkeznek a juharlevelesek, technikásak és jól korcsolyáznak. De ha fegyelmezetten, taktikusan hokizunk, és tartani tudjuk velük az iramot, akkor legyőzhetjük őket.”

A kanadaiak mindig egyformán hokiznak, tartani kell velük a lépést, és harcolni kell velük minden centiméteres területért” – jelentette ki Dmitrij Jaškin.

„Az elődöntőbe jutással még semmi sem ért véget, nem szabad túl sokáig ünnepelnünk a németek elleni sikert. Jó csapatuk van a kanadaiaknak, de bízom benne, hogy legyőzzük őket” – szögezte le Jan Kovář, aki két gólt ütött a negyeddöntőben. (mgy, sz. z.)