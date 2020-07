Somorján a játékosok fejlődése a legfontosabb

A felkészülés során a csapat eredményei nem voltak a legjobbak, öt felkészülési mérkőzésen is kikapott az STK. Hogyan értékelné ezt az időszakot?

A felkészülést nem az eredmények alapján kell értékelni. A csapat június végén kezdett edzeni, voltak bizonyos változások: elment a kapusunk, Juraj Hajdúch, aki úgy döntött, hogy több év után elhagyja a csapatot és Ausztriába megy. Vlado Pončák befejezte a pályafutását, ő már csak a B csapatnál tevékenykedik mint játékosedző. Ennek függvényében több poszton próbáltunk ki új játékosokat, kerestük azokat, akik jól helyettesíthetik a távozókat, az ifjúsági csapatból több tehetségnek is játéklehetőséget adtunk. Több gólt kaptunk, mint amennyit szerettünk volna, de a munkát elvégeztük. Az edzésekkel nem volt probléma, az eredmények lehettek volna jobbak is. Tudjuk, hogy végső soron a bajnoki meccsek fogják megmutatni, hogy mit tud a csapat. Teljes erővel készülünk a zsolnai meccsre.

Ezek szerint pozitív maradt a hangulat a bajnoki rajt előtt is...

Az eredmények nem voltak jók, de a játékosok érzik azt, hogy mire képesek, és hogy többet tudnak, mint amit eddig mutattak. A felkészülés során nem mindig a legerősebb felállításban léptünk pályára, ennek az lett a következménye, hogy néhány meccs nem a tervek szerint alakult.

Továbbra is jó az együttműködés a DAC-cal?

A napokban megegyeztünk Frederik Valachhal a kapusposztra, aki a Petržalkától érkezett hozzánk. Ezzel ez a poszt meg is lett oldva. Ő ezen a héten már a DAC-cal edz az ausztriai edzőtáborban, ezután velünk van meccse. Mi a dunaszerdahelyiek farmcsapata vagyunk, az együttműködés továbbra is nagyon jól működik. Ez a projekt abban is különleges, hogy azoknak a játékosoknak, akik nálunk játszanak, lehetőségük van előrelépni a DAC-ba, vagy pedig fordítva: azok, akik nem kapnak elég játéklehetőséget a DAC-ban, nálunk játszanak meccset. Jelenleg Boateng, Veselovský, Rymarenko és Nagy Laci is velünk edz.

Tervezik még megerősíteni a keretet?

Kapust igazoltunk, ezen kívül Baezt a kölcsönjátéka után végleg megszereztük a szerediektől, Boateng pedig a DAC-tól érkezett. A további igazolások sorsa kérdéses. Mi elsősorban nem igazolni szeretnénk, arra viszont számítunk, hogy a keveset játszó DAC-játékosokkal kiegészülhet a keretünk – ezek a játékosok számunkra nagy erősítést jelentenek.

Milyen elvárásokat fogalmaztak meg a II. liga rajtja előtt?

Konkrét elvárás nincs, nálunk a legfontosabb szempont, hogy a játékosok fejlődni tudjanak, hogy jól működjön a csapatmunka és hogy jó focit játsszunk. Az a célunk, hogy kineveljünk olyan játékosokat, akik előre tudnak lépni a DAC-ba, vagy más élvonalbeli csapatokba. Nem tűztünk azzal kapcsolatos célt, hogy pontosan hányadik helyet szeretnénk megszerezni.