Slovan-DAC: meglesz Janeiro negyedik sikere is?

A dunaszerdahelyiek a legutóbbi három Slovan elleni meccsükön nem kaptak ki. Két hazai döntetlen mellett Pozsonyban legutóbb nyerni tudtak a sárga-kékek. Akkor, 2021 májusában a hazaiak edzője még Darko Milanic volt, míg a DAC-nál Németh Antal dirigált. Körülbelül két hónappal korábban, az előző bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában, még Bernd Storckkal a kispadon viszont 3:1-es vereséggel tértek haza Schäferék.

A két csapatot 14 pont választja el a Fortuna Liga tabelláján. A Slovan lőtte a legtöbb gólt az eddigi 17 mérkőzésen, szám szerint 42-őt. A csallóköziek ezzel szemben csak 24-szer találtak az ellenfelek kapujába, és 19 gólt kaptak is a szezonban. A 2021/2022-es idény első DAC–Slovanja 1:1-es döntetlennel ért véget. Emlékezetes, hogy a hosszabbításban Hahn János buktatása után a VAR jelzett Očenáš játékvezetőnek, hogy nézze vissza az esetet, hiszen erősen büntetőgyanús volt a szituáció. A magyar válogatott csatár látva a videóbíró visszajátszását, már az öklét rázva örült, de végül a bíró nem ítélt tizenegyest. Ez volt az első bajnoki az idényben, amelyen pontokat vesztett a pozsonyi klub.

Egyértelműen kijelenthető, hogy az égszínkékek a rangadó esélyesei, hiszen legutóbbi kilenc bajnokijukat megnyerték, az egyetlen Fortuna ligás vereségüket a harmadik fordulóból pótolt meccsen Rózsahegyen szenvedték el szeptember 22-én. Az Európa-konferencialigában ellenben nem hozta sorban a jó eredményeket a szlovák bajnok, a csütörtöki koppenhágai vereségük azt jelentette, hogy búcsúznak a harmadik számú európai kupasorozattól.

A dunaszerdahelyiek Joao Janeiro irányításával eddig mindhárom mérkőzésüket megnyerték, ráadásul gólt sem kaptak, a gólkülönbségük 4:0. Ennek ellenére nem lehet elégedett a portugál, hiszen a játék képe sem a Senica, sem a Trenčín, sem a Pohronie ellen nem volt meggyőző. A szakember az utóbbi meccs után is elmondta, még nagyon sok munka vár rájuk, hiszen rengeteg technikai hibát is elkövettek. „A játék néhány elemében már azt csinálták a játékosaim, amit szeretnék” – tette hozzá Janeiro, ami némi bizakodásra adhat okot, ahogy az is, hogy a sárga-kékek mondhatni megtanultak gyenge játékkal győzni.

„Az irányítása alatt abszolvált mérkőzéseken nem volt olyan magas a labdabirtoklási arányunk. Azonban mindenki tudja, hogy a siker kulcsa a szerzett találatok és az, hogy ne kapjunk gólt. Ebben a tekintetben eddig sikeresek vagyunk. A legutóbbi két összecsapáson több gólt is lőhettünk volna, de a legfontosabb a három pont” – ezt már Ahmed Muhamedbegovic mondta a klub honlapján az új edzővel lejátszott mérkőzésekről.

A DAC 23 éves védője a legutóbbi kilenc bajnoki mindegyikét végigjátszotta, de a Slovan ellen még nem lépett pályára. „A két csapat első összecsapásán, amelyet a cserepadról követtem figyelemmel, már a kezdő sípszótól éreztem, hogy egy nagy rangadóról van szó. Várom már a mérkőzést, amelyen természetesen szeretnénk győzedelmeskedni. Ha a pályán képesek leszünk megmutatni az erősségeinket, akkor jó esélyünk van a sikeres eredményre. Egy nagyon nehéz meccsre számítok, amelyen szerintem az első gól döntő jelentőségű lesz.”

A vasárnap 17 órakor kezdődő találkozót a szurkolók csak tv-n keresztül követhetik a Dajto csatornán, illetve interneten az m4sport.hu-n. A meccs játékvezetője Filip Glova lesz.