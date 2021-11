Sima győzelmével az éllovas nyakán a komáromi KFC

A komáromiak végig támadó szellemben futballoztak a tőketerebesiek ellen. Már a 11. percben egy gyors jobb oldali támadás végén Šmehyl hosszú passzal ívelte be a labdát az ötös közelébe, ahova Tóth Gábor érkezett, aki jó érzékkel a bal felső sarokba fejelt – 1:0. Ez után egyre többször forgott veszélyben a vendégek kapuja. A 16. percben Domonkos lopta le a labdát az alapvonal közelében a hátvéd Jurčišin lábáról, 18 méterről pontosan ívelt be Šmehyl fejére, aki védhetetlenül találta el a bal felső sarkat – 2:0. A következő gólra sem kellett sokáig várni. A 32. percben Šurnovský hosszú bedobása után a menteni igyekvő védők a tizenhatoson belül Šmehyl bokáját találták el, a játékvezető pedig a 11-espontra mutatott. A büntetőt Domonkos biztos lábbal lőtte a jobb alsó sarokba – 3:0. Az első félidő utolsó negyedórájában alábbhagyott a hazaiak támadókedve, és a játék a két tizenhatos között folyt befejezések nélkül.



A biztos hazai előny kissé rányomta a bélyegét a folytatásra. A Duna-partiak nem veszélyeztették olyan gyakran és határozottan a vendégek kapuját, mint az első játékrészben, a vendégek pedig nem voltak képesek olyan teljesítményre, ami fordulatot hozhatott volna számukra. A hazaiak a mezőnyfölénnyel elégedettek voltak, s ha alkalom adódott, lőttek is kapura, de a vendégek kapusát, Melichart különösebb bravúrra nem kényszerítették.



Az eseménytelen első negyedóra után a hazaiak aktivitása fokozódott, előbb Domonkos lövését védte Melichar, s később a szünet után beállt Bayemi is néhányszor kapura tört, de eredménytelenül. A 61. percben a komáromiak jutottak szabadrúgáshoz középről, 20 méterre a kaputól. A szabadot az egész mérkőzésen jól játszó Šurnovský lőtte védhetetlenül a jobb felső sarokba – 4:0.



Ezután 3 perccel a vendégek szabadrúgása után a komáromi hátvédek a tizenhatos közelében teljesen fedezetlenül hagyták Straczeket, aki élt a kínálkozó lehetőséggel, meglódult a labdával, és lapos lövéssel szépített – 4:1. A komáromiak győzelmükkel és 33 pontjukkal csak egyetlen ponttal szereztek kevesebbet az éllovas homonnaiaknál.

