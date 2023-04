Sikersztorik és hanyatlások – merre járnak a korábbi DAC-játékosok?

A horvát Marko Divkovic 22 évesen, 145 tétmérkőzés után távozott a DAC-tól a Bröndbyhez. Első évében többnyire csereként, de rendszeresen játszott a dán együttesben, és az EL-csoportkörben is kipróbálhatta magát. Idén viszont már csak elvétve kap lehetőséget a bizonyításra...

Eric Ramírez távozásával is elsősorban a DAC járt jól, maga a játékos, illetve új klubja, a Dinamo Kijev nem annyira. A venezuelai támadó eddig csak hét meccset játszott az ukrán fővárosban, közben volt egy gól nélküli kölcsönjátéka Gijónban, majd a Slovanba került, ahová idén januárban nem óhajtott visszatérni a téli felkészülés kezdetére, így megszüntették a szerződését.

A nigériai Abdulrahman Taiwo ellenben ismét a Fortuna Ligában van. Volt egy sikertelen dániai kitérője a Sönderjyske csapatában, amely a pletykák szerint a vélt értékénél jóval többbet fizetett érte a DAC-nak, de az aktuális szezonban már Nagyszombatban rúgja a bőrt, nem is olyan rosszul: 16 meccsen 8 gólja van. Martin Jedlička utolsó fél évében Dunaszerdahelyen partvonalon kívülre került, majd a Plzeňhez távozott. Csúcsformában akár első számú kapus is lehetett volna a cseh élcsapatban, de így csak harmadik számú hálóőrként számítottak rá. Nem is vesztegette tovább az idejét, idén a Bohemiansban próbálja felépíteni magát, egyelőre sikeresen.

Schäfer, a sikersztori

2020 nyarán a LASK Linz otthonában elszenvedett 7:0-s vereség alkalmával Andrej Fábry, Danyilo Beszkorovajnij, Jannik Müller és Schäfer András is ott volt a pályán Bernd Storck irányítása alatt. Előbbi kettő sohasem számított huzamosabb ideig alapembernek a DAC-ban. Fábry jelenleg Szakolcán focizik, és ha alkalomadtán betalál, a mellét verdesi a dunaszerdahelyi B-közép előtt, az ukrán védő pedig egy kazahsztáni kitérő után hazatért az élvonalbeli Krivbaszhoz. Egy U20-as világbajnokban több rejlett...

Jannik Müller a Bundesliga II-be került. A tavalyi szezonban epizódszereplő volt a Darmstadtban a hátvéd, idén viszont már alapembernek számít, sőt, csapatával vezeti a másodosztályt!