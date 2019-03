Sikeresebb folytatásban bíznak Somorján

„Forró tavasz vár ránk! – jelentette ki a somorjai szurkolók törzshelyén Fehér Antal. A szlovákiai magyar újságíró-válogatott egykori kapusa érvelt is: „A kassai Lokit kivéve minden kiesőjelölttel idegenben játszunk, odahaza meg többnyire az előttünk tanyázó csapatokat fogadjuk. Ez bizony nem lesz sétagalopp, hiszen a tizenhatos mezőnyből négy csapat esik ki” – tette hozzá.

Horváth Csaba, a kilencedik helyen telelt STK Fluminense Somorja igazgatótanácsának új elnöke ilyen várakozások hallatára sem borúlátó: „A fociban, főleg ebben a II. ligában, semmit sem lehet kizárni, olyan szorosak a mérkőzések, minimálisak a pontkülönbségek. Mégis azzal a tudattal vágunk neki a tavaszi idénynek, hogy mindent megtettünk a felemás őszhöz képest eredményesebb folytatás érdekében.”

A volt válogatott labdarúgó így folytatta: „Minden posztra erősítettünk. A pozsonyi Slovanból kölcsönbe érkezett Matúš Ružinský, a kiváló kapus. A sérüléséből felépült Peu ismét megtalálta góllövő cipőjét, visszatért a nemrégi közönségkedvenc, Luquinhas, jól mutatkozott be Diogo, a fiatal brazil védő, valamint középpályás társa, Capixaba is. Ugyancsak erősítést jelenthet a középhátvéd Daniel Magda, aki Podbrezováról érkezett, akárcsak a középpályás Adrián Kopičár. Leigazoltuk a győri ETO Akadémiától a mindössze 17 éves, csallóközcsütörtöki születésű Méry Tamást, a dunaszerdahelyiektől pedig kölcsön vettük Almási Lászlót. Néhányan távoztak ugyan, de a jelenlegi keretünk erősebb az őszinél. Ezt főleg a két legutolsó felkészülési mérkőzés is igazolja: először vendégként a DAC csapatát, múlt szombaton pedig idehaza a liptószentmiklósiakat győztük le, egyaránt 1:0-ra. Ami azt is igazolja, hogy a vezetőedzővé előlépett bosnyák Sanjin Alagic brazil pályaedzőjével a felkészülés során jó munkát végzett” – foglalta össze a tényeket a szakvezető.

STK Fluminense Šamorín Keret: Ružinský, Hajdúch, Bubák–Diogo, Marics, Pončák, Štrba, Magda, Čunta, Fujak, Mezovský, Kopičár, Luquinhas, Németh, Knotek, Capixaba, Pančík, Méry, Almaský, Viola, Almási, Peu.

Érkezők: Ružinský, Diogo, Capixaba, Magda, Kopičár, Méry, Almási.

Távozók: Sabler, Jánošík, Hruška, Šmehyl.

A holt idényben olyan híresztelések kaptak lábra, amelyek szerint a brazilok felmondják a somorjaiakkal megkötött hosszú távú együttműködési szerződést, ráadásul hónapok óta késnek a megszabott összegek átutalásával is.

Horváth Csaba nem kertelt: „Tény, hogy több csapat, köztük a patinás Fluminense is gazdasági válságba került, részben a bonyolult belpolitikai helyzet miatt. Emiatt valóban nem kevés pénzzel adósak klubunknak, amelynek azonban ennek ellenére nincs tartozása. Vezetőségünk hónapokig tartó kemény munkával más forrásokat is talált, például a tőzsdepiacon és más téren is egyre nagyobb szerepet betöltő RESPECT társaságot. Új mezeinken már ők szerepelnek szponzorként. Ennek köszönhetően játékosaink meghatározott időben megkapják járandóságaikat. Így lesz az egész tavaszi idényben is, amelynek végén az is eldől, maradnak-e a brazilok, vagy más szponzoraink lesznek” – fejtette ki.

Aki arra a kérdésünkre, vajon milyen céllal indulnak a bajnoki folytatásba, határozottan közölte: „Hűséges közönségünk támogatásával az első hat hely valamelyikén szeretnénk végezni, hogy sikeres és ne forró tavaszunk legyen!”