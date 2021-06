Šatan elégedett a vb-8. hellyel

Alapvetően pozitívan értékelik a játékosok és a szakvezetés is a szlovák jégkorong-válogatott rigai vb-szereplését, amely számukra az USA-tól a negyeddöntőben elszenvedett 6:1-es vereséggel, összességében a 8. helyezéssel ért véget.

Az amerikaiak elleni negyeddöntőben kezdettől érezhető volt, hogy a rivális hokisai más szintet képviselnek. Bár a szlovákok kivédekeztek egy kettős emberhátrányt is, az első harmad így is 3:0-s USA-vezetéssel ért véget, s innen már nem volt visszaút. A torna legeredményesebb szlovák hokisa, Peter Cehlárik ugyan szépített 3:1-re, Miloš Kelemennek pedig nagy lehetősége volt tovább faragni a hátrányt, de a 37. percben, Blackwell második góljával eldőlt a továbbjutás kérdése. „Túlzottan tiszteltük az ellenfelet” – vonta le a tanulságot a meccs után Craig Ramsay, a szlovákok szövetségi kapitánya.

Fiatalság – bolondság?

Tény és való, fiatal csapatától, amelyben egyedül Marián Studeničnek volt egy kevés NHL-es tapasztalata, nem lehetett csodát várni. A szlovákok hat próbálkozás és nyolc év után jutottak be vb-n negyeddöntőbe. 2013-ban is vereséget szenvedtek (4:3 Finnország), és ugyanúgy a nyolcadik helyen végeztek a tornán, mint most Rigában.

„Tudtuk, hogy hiányozni fog a rutin, ami miatt lehetnek rosszul sikerült meccseink, mint volt a Svájc, a Csehország vagy az USA elleni. De alapjában véve jó volt számunkra a vb – értékelt Miroslav Šatan, a Szlovák Jégkorongszövetség elnöke, egyben a nemzeti csapat főmenedzsere. – A játékosaink többsége még sosem játszott olyan ellenféllel, ahol a csapat szinte csupa NHL-es jégkorongozóból áll. Ez nem úgy megy, hogy jövök és győzök, a tapasztalatszerzés fázisát nem lehet átugrani. A fiúk láthatták, hogy hol tart a hoki nemzetközi szinten.”

Amerikai rangadó az elődöntőben Az elődöntő teljes mezőnye (USA–Kanada, Finnország–Németország) a B csoportból került ki, azaz a szlovákok csoportellenfelei közül senki sem játszhat érmekért. A címvédő finnek egyetlen gólt szerezve búcsúztatták a két éve negyedik cseheket. A legutóbb ezüstérmes kanadaiak és bronzérmes oroszok csatájában hosszabbítás döntött a csoportkört három vereséggel kezdő észak-amerikaiak javára. A németek pedig az utolsó percben egyenlítve, majd a hosszabbítást követő szétlövések után jutottak a legjobb négy közé, azaz a szlovákok meccsét leszámítva a lehető legszorosabban alakultak a negyeddöntők.

Jó az irány

A szlovákok első sora pedig egyértelműen meg is ütötte ezt a szintet, sőt. Peter Cehlárik még a vesztes negyeddöntő után is vezette az egész torna kanadai ponttáblázatát (5 gól, 6 assziszt), de Marek Hrivík és Róbert Lantoši is jó formában játszott. A többi sor igyekezett, de komoly gondjaik voltak a helyzetkihasználással. A kapura lövések hatékonyságában a 14. (!) volt a tornán a szlovák válogatott, de az emberelőnyök kihasználásában (12.) sem jeleskedtek, mint ahogy a fórok kivédekezésében sem (15.). Ehhez pedig – a negyeddöntők utáni – 2. legtöbb büntetőperc párosult.

„Bejutottunk a legjobb nyolc közé, amit nem sokan vártak. Büszke vagyok a fiúkra, akik közül sokan az első világbajnokságukon szerepeltek. Szerintem mindegyikünk karrierjét előbbre vitte ez a torna” – nyilatkozta Hrivík. „Szlovákia megmutatta, hogy jó irányban halad a hoki az országban” – tette hozzá Cehlárik.

Az ünneprontó

Egyedül a kapus Július Hudáček fejezte be a tornát rossz érzésekkel. A 32 éves hálóőr már a torna előtt bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, ezért nehezményezte, hogy nem kapott lehetőséget a negyeddöntőben. „Nagyon csalódott vagyok, több tiszteletet érdemeltem volna. A szakvezetés tudta, hogy ez az utolsó vb-m, szerintem nem túlzás azt mondanom, megérdemeltem volna a negyeddöntőt. Nem mint jutalmat, hanem az előző évek kemény munkájáért. Picit elbántak velem” – mondta Hudáček, hozzátéve, szimpatikus volt neki Ramsay játékfelfogása.