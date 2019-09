Rossi szerint a taktikai fegyelem kulcsfontosságú lesz a szlovákok ellen

A magyar labdarúgó-válogatott óriási lépést tehet hétfő este (20.45) az Európa-bajnoki részvétel felé, ha a Groupama Arénában legyőzi a szlovákokat. A magyarok az év meccseként várják a derbit, de a szlovákok is tudják, hogy egy vereséggel jelentősen csökkennének a továbbjutási esélyeik.

A magyar labdarúgó-válogatott óriási lépést tehet hétfő este (20.45) az Európa-bajnoki részvétel felé, ha a Groupama Arénában legyőzi a szlovákokat. A magyarok az év meccseként várják a derbit, de a szlovákok is tudják, hogy egy vereséggel jelentősen csökkennének a továbbjutási esélyeik.

Mentális előny

A két csapat eddig ötször játszott egymás ellen, és a mérleg a szlovákoknak kedvez – háromszor nyertek, ezeken a meccseken gólt sem kaptak, kétszer pedig döntetlen lett az eredmény. A gólkülönbség a magyarok szemszögéből 1:5.

A mentális előny azonban a mai mérkőzés előtt a magyaroknál van: Marco Rossi együttese csoportelsőként töltötte a nyári szünetet, erre utoljára az 1986-os vb kvalifikációjában volt példa. A magyaroknak erőt adhat, hogy a Groupama Arénában legyőzték az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott vb-ezüstérmes horvátokat és a walesieket.

A magyar válogatott sorozatban öt hazai meccset nyert meg, ilyen szériát több mint tíz éve nem produkált, ennél hosszabb győztes hazai szériával pedig ezt megelőzően 1976 és 1979 között büszkélkedhetett.

Magyar győzelem esetén Marco Rossi csapatának már 12 pontja lenne, ami a minimális pontszám egy ötcsapatos csoportból való továbbjutáshoz.

A magyar válogatott az előző fordulóban szabadnapos volt, így Montenegróban játszott barátságos mérkőzést, ahol 2:1-re kikapott.

A szlovákok Horvátországot fogadták Nagyszombatban, ahol csúfos, 4:0-s vereséget szenvedtek – kérdés, hogyan fognak tudni felállni ebből a pofonból. Elképzelhető, hogy felpörögnek és harapni fognak Budapesten, de ha hasonlóan lelketlenül fognak futballozni, mint péntek este, akkor a magyar válogatott a kiváló szurkolótábor segítségével megszerezheti a három pontot.

Kulcs a középpálya

A márciusi szlovák–magyar mérkőzés előtt azt írtuk, a középpályák közötti különbség dönthet. A szlovákok középpályája a játékosok egyéni képességeit tekintve erősebb, ha azonban az ellenfél ki tudja kapcsolni a Hamšík–Lobotka–Kucka hármast, ahogyan tették azt a horvátok, akkor gyakorlatilag megbénul a szlovák csapat játéka.

Frissítést jelenthetne a vendégek számára, ha (például a pénteken rendkívül indiszponáltan játszó Kucka helyett) Pavel Hapal szövetségi kapitány bizalmat szavazna Bénes Lászlónak, aki ugyan még csak kétszer szerepelt a felnőttválogatottban, ám a Bundesliga aktuális szezonjában a Mönchengladbachban remek formát mutatott.

Hapal azonban nem a nagy változtatások híve – eddigi kapitánykodása alatt kétszer fordult elő, hogy néhány nap leforgása alatt két tétmeccset játszott a szlovák válogatott: tavaly novemberben a Nemzetek Ligájában a már biztos csoportelső ukránok legyőzése után Csehországban két poszton változtatott Hapal a kezdőjén, márciusban pedig a magyarok elleni Eb-selejtező után három nappal pontosan ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára Walesben, mint Nagyszombatban.

Marco Rossi helyzetét nehezíti, hogy a középpályája három meghatározó embere, Kalmár Zsolt, Nagy Ádám és Pátkai Máté is sérült. A DAC játékmestere a térdműtéte után biztosan nem léphet pályára, Nagy és Pátkai szereplésében azonban reménykedett Marco Rossi – a tegnapi sajtótájékoztatón viszont úgy fogalmazott, nem derűlátó a felépülésükkel kapcsolatban.

Fő a fegyelem

Rossi arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad messzemenő következtetést levonni a szlovákok hazai vereségéből. „A szlovákok egy félidőn keresztül jól játszottak Horvátország ellen, és a második kapott gól után is tudtak még váltani. Erős csapatról beszélünk, amely kimagasló taktikai fegyelemről adott tanúbizonyságot. Éppen ezért ügyesnek és fegyelmezettnek kell lennünk, senkinek sem szabad eltérnie a megbeszéltektől – fogalmazott az olasz szakvezető, aki éppen a mérkőzés napján ünnepli 55. születésnapját. – Nagyon erős csapattal találkozunk, de mi is magabiztosak lehetünk, mert az előző selejtezőink megmutatták, hogy itthon senkinek sem könnyű ellenünk játszania. Nyílt meccsre számítok, amelyen nagy szükség lesz fantasztikus közönségünk segítségére. Hazai pályán óriási tartalékokat tud mozgósítani a válogatottunk, de ha abba a hibába esnénk, hogy esélyesnek tartjuk magukat, akkor biztosan elveszítenénk a mérkőzést.”

A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs korrekt és sportszerű biztatásra kérte a szurkolókat: „Különleges meccset játszunk hétfőn este, ezt azonban nem csak mi tudjuk, hanem az UEFA is, így kiemelten figyelik majd, hogy mi történik a lelátókon. Pláne, hogy kaptunk már büntetést a közelmúltban. Éppen ezért nagyon bízunk benne, hogy piró és rasszista rigmusok nélkül zajlik majd le a mérkőzés, mert ezekért az UEFA egész biztosan súlyos büntetést adna, márpedig nagyon fontos mindannyiunknak, hogy az Azerbajdzsán elleni meccsen is telt ház és a szokásos fantasztikus hangulat lehessen a Groupama Arénában. Emellett a legjobb az lenne, ha mindenki végig minket biztatna, mert ez adja a legnagyobb pluszt a csapatnak. Nagyon jó meccset várok, megígérhetem, hogy egy feltüzelt, motivált magyar válogatottat látnak a pályán a szurkolók.”

A mérkőzést a spanyol Mateu Lahoz vezeti, és az M4 Sport, valamint az STV 1 is élőben közvetíti.