Rossi nem csak védekezni akar

A válogatott elutazása előtt Rossi többek között arról is beszélt, hogy a felkészülés nem volt ideális. „Összesen két edzésünk volt, amelyen a horvátok elleni taktikát gyakorolhattuk. Ez nem túl sok, de a vetélytársaknak sincs több idejük – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Tisztában vagyunk a horvát csapat erősségével, hiszen a vb-ezüstérmes lesz az ellenfelünk. Azt is tudjuk, hogy valószínűleg nem mi irányítjuk majd a mérkőzést. Ennek ellenére nem foglalkozhatunk csak a védekezéssel, támadni is akarunk, nem adjuk fel az eddigi játékunkat. Persze, óvatosnak kell lennünk, maximális koncentrációra lesz szükség, mivel a horvátok könyörtelenül kihasználják a legapróbb hibát is. Felkészültünk és mindent el akarunk követni a jó eredmény érdekében. ˮ

Vida Máté, a DAC középpályása nagyon motivált a találkozó előtt. „Tisztában vagyok vele, hogy azért lehetek itt, mert többen is kidőltek a középpályáról – kezdte a Dunaszerdahelyen futballozó játékos. – Ez azonban egyáltalán nem foglalkoztat, úgy érzem, hogy rászolgáltam a meghívóra, és örülök, hogy tagja vagyok a keretnek. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mindent elkövetünk, hogy felborítsuk a papírformát. Bármennyire is nehéz dolgunk lesz, nem szeretnénk üres kézzel hazajönni, legalább egy pontot akarunk szerezni. Úgy érzem, hogy a csapat felkészült az ellenfélből és maximálisan készen állunk a mérkőzésre. Döntő lesz, hogy ki tudja majd uralni a középpályát, nem adhatunk nekik szabad területeket. Tudjuk, hogy klasszisok ellen lépünk pályára, de elsősorban támadásban tartoznak a világ legjobbjai közé, bízom benne, hogy meg tudjuk ingatni a védelmüket.ˮ

A spliti mérkőzésen sok hiányzója lesz a magyar válogatottnak. Nagy Ádám és Baráth Botond eltiltása miatt nem léphet pályára, míg Szoboszlai Dominikra, Pátkai Mátéra, Bese Barnabásra és Tamás Krisztiánra sérülés miatt nem számíthat a szövetségi kapitány.

Az Európa-bajnokságra a csoport első két helyezettje jut ki, jelenleg a horvátok egy pont előnnyel vezetnek a szlovákok és a magyarok előtt. Amennyiben Modricék ma győzni tudnak, egy szlovák–walesi pontosztoszkodás esetén négy pontra elhúzhatnak a többiektől. A magyar válogatottnak viszont már bravúrra van szüksége a kijutáshoz – egy szenzációs győzelem esetén ugyan megelőznék a horvátokat, de a szlovákokra is figyelniük kell, akik a jobb egymás elleni mérleg miatt pontegyenlőség esetén a magyarok előtt végeznek a tabellán.

A 20.45-kor kezdődő mérkőzés játékvezetője az olasz Daniele Orsato lesz, segítői pedig Lorenzo Manganelli, Fabiano Preti és Davide Massa.

A magyar válogatott három nappal később Azerbajdzsánt fogadja Eb-selejtezőn a budapesti Groupama Arénában. Az UEFA büntetése miatt zárt kapuk mögött kell megrendezni a találkozót, de 15 ezer 14 év alatti gyermek ott lesz a stadionban.