Rossi győzelemmel kezdene

Tampere | A magyar labdarúgó-válogatott szombat este (18.00) Tamperében Finnország vendégeként kezdi meg szereplését az első alkalommal kiírt Nemzetek Ligájában.

A nemzeti csapat kispadján ezen a találkozón debütál a Budapest Honvédot tavaly 24 év után bajnoki címre, majd az elmúlt szezonban a DAC együttesét 25 esztendőt követően európai kupaporondra vezető Marco Rossi. Az olasz szakembernek nem volt kísérletezési lehetősége, mivel a négy korábbi barátságos mérkőzésen még elődje, a belga Georges Leekens ült a kispadon.

A keretben a legnagyobb változás, hogy hosszú évek után nem kapott meghívót Dzsudzsák Balázs, akinek jelenleg nincs csapata. Rossi hangsúlyozta, továbbra is őt tekinti a válogatott csapatkapitányának, de ameddig nem rendeződik a helyzete, Szalai Ádám kapja a karszalagot.

„Az elképzelésemet a keret néhány tapasztaltabb játékosával is megvitattam, akik egyöntetűen támogatták, hogy őt bízzam meg a csapatkapitányi feladatokkal a következő két mérkőzésre” – nyilatkozta Rossi, aki azt várja a Hoffenheim jó formában levő csatárától, hogy vezér legyen a pályán és a pályán kívül is, a fiatalokat és többi társát is folyamatosan segítse pozitív gondolatokkal és meglátásokkal.

„Az előttünk álló ellenfelünktől függetlenül mindig úgy kell felkészíteni a csapatot, hogy nyerni megyünk. Minden tiszteletem mellett, aki nem győzelemre készíti fel a csapatát, az már a találkozó előtt elveszítette a mérkőzést” – szögezte le Rossi.

Aktuális magyar szövetségi kapitány több mint tíz évvel ezelőtt tudott győzelemmel debütálni, akkor a holland Erwin Koeman irányításával 3:2-re verte a görögöket a magyar csapat. Azóta Egervári Sándor, Pintér Attila, Dárdai Pál, Bernd Storck, Szélesi Zoltán és a belga Georges Leekens összesen két döntetlent és négy vereséget tudott felmutatni első meccsén, Pintér éppen a finnek ellen kezdett 2:1-es kudarccal.

Egy másik statisztika viszont jót jelez: a magyar válogatott eddig 16 alkalommal találkozott a finnel: 11 győzelem, valamint 3 döntetlen mellett kétszer kapott ki. Legutóbb 2015 júniusában Eb-selejtezőn találkoztak a csapatok, akkor Stieber góljával nyert Magyarország idegenben.

A DC United játékosa ezúttal is tagja a magyar keretnek. „Látszik, Rossi mit akar, és ez nagyon pozitív. Nem engedi közel magához a játékosokat, nagyon profi, de így elsőre még sok az új információ. Reméljük, minél többet tudunk majd belőle megvalósítani a pályán” – mondta Stieber.

A finnek keretében a Leverkusen kapusa, Lukas Hradecky a legismertebb név. Mindössze két játékos, Henri Toivomäki és Rasmus Karjalainen képviseli a finn élvonalbeli bajnokságot, Markku Kanerva szövetségi kapitány többi védence mind kisebb, főleg európai klubok légiósa.

A magyar válogatott jövő kedden a 2. fordulóban a Groupama Arénában zárt kapuk mögött fogadja Görögország csapatát. (MTI, ot)