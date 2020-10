Róbert Mak: Le tudjuk győzni az íreket

Ismét bekerült a válogatottba, és új klubjában is túl van a bemutatkozáson. Milyen érzésekkel érkezett a csapathoz?

Először is nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, különösen azután, hogy a legutóbbi összetartást kihagytam. Az már az edzőn múlik, hogy kezdőként vagy csereként számít rám, én ugyanúgy készen állok 60, 30 vagy 10 percet is játszani. Annak is nagyon örülök, hogy sikerült új klubot találnom, most már több edzésen is túl vagyok a Ferencvárossal, vasárnap pedig bemutatkozhattam tétmérkőzésen is (Mak a Puskás Akadémia ellen a 75. percben állt be – a szerk.).

Izgalmas csoportba került a Ferencváros a BL-ben, a Barcelonával és a Juventussal is megmérkőzik a csapat. Erről mi a véleménye?

Az, hogy ilyen csapatok ellen léphetünk pályára, csak hab a tortán. Az elmúlt hónapokban még csak nem is álmodtam róla, hogy hamarosan a BL-ben szerepelhetek. Szóval nagyon kellemes meglepetés ez számomra, és alig várom, hogy elkezdődjön a csoportkör, hiszen két hét múlva már a Barcelona ellen játszunk. Óriási kihívás lesz a BL-ben szerepelni, ez számomra is valami újat jelent. Azon leszek, hogy bebizonyítsam az edzőnek, hogy ott a helyem a kezdőcsapatban, remélem, ez néhány hét alatt sikerülni fog.

És a válogatottal kapcsolatban milyenek az érzései? Az idősebbek játékosok számára, mint Hamšík vagy ön, ez lehet az utolsó esély kijutni egy Európa-bajnokságra. Ez külön motivációt jelent?

Mindenki, aki most itt van a keretben, maximálisan felkészült. Egyesek számára valóban ez lehet az utolsó nagy torna. Mi, akik már jártunk korábban kontinensviadalon, tudjuk jól, hogy mennyire fantasztikus érzés ott szerepelni és egy országot képviselni, úgyhogy komolyan állunk hozzá a dologhoz. Másrészt ott vannak a fiatalok is, szerintem ők is kellőképpen motiváltak, hiszen nem mindennap történik meg az emberrel, hogy az Eb-ért küzdhet. A franciaországi Eb-n megmutattuk, hogy a kontinensviadalon is képesek vagyunk kiegyenlített meccseket játszani.

Az elmúlt években a szlovák válogatott játszott az írek ellen és más szigetországi csapatok ellen is. Az írek ellen konkrétan a legutóbbi négy mérkőzés döntetlennel végződött. Mire lehet számítani most?

Nagyon erős csapat az ír, a legtöbb játékosuk a Premier League-ben vagy az angol másodosztályban játszik, ebből kifolyólag egy küzdős, kemény mérkőzés vár ránk. De persze nekünk is megvannak a kvalitásaink. Biztos vagyok benne, hogy le tudjuk őket győzni, de ehhez száz százalékot kell kiadni magunkból.