Remek a csapatszellem a II. ligás komáromi KFC-nél

A KFC a felkészülés során eddig hét találkozót játszott. A mérleg öt győzelem, két vereség, a gólarány pedig 19:9. Biztató, hogy statisztikailag minden kapott gólra két adottal válaszoltak a Duna-partiak (Kalinkovo–KFC 0:6, Kalná–KFC 2:1, Galanta–KFC 1:3, Hurbanovo– KFC 2:3, KFC–Vasas 3:1, KFC– Puskás Akadémia II 0:2, KFC– Veľké Ludince 3:1. Az utolsó felkészülési meccset a Fortuna ligás Sereď ellen játsszák ma (17.00) Komáromban.



Az egy hónapos felkészülési időszakban a szlovákiai és magyarországi második és harmadik vonalba tartozó ellenfelek teljesítőképessége hasonlónak bizonyult a II. ligás KFC-éhez. Karhan az alapozás kezdetekor arra figyelmeztette védenceit, úgy készüljenek és dolgozzanak, hogy a bajnoki mérkőzéseken nála nem lesz semmilyen stabil alaptizenegy, hanem mindig azokat fogja pályára küldeni, akik aktuálisan a legjobb formában vannak és a legjobban teljesítenek.



Cséplő Gyula csapatvezető szerint a fiúk fegyelmezetten és nagy akarással készülnek a 2020/21-es évadra. „Mindenki örül annak, hogy a koronavírus-járvány előtti csapat tapasztaltabb játékosai együtt maradtak: Saláta Kornél, Szőcs László, Goran Matics, Pinte Patrik, Domonkos Kristóf, Stepfen Adayilo, Jakub Krela, Kollár Roman, Lukáš Leckéši. A KFC-be több új játékos érkezett – köztük tehetséges fiatalok –, akik szorgalmasan és harmonikusan működnek együtt a tapasztaltabb csapatrésszel: Tóth Gábor, Doktorík Dávid, Janso Oliver, Jozef Vajs, Čellár Jaroslav, Olen Maxim, Meňuš Lucian és a KFC-be Skalicáról két szezon után visszatért Mihajlo Popovič.”



A KFC-ben a negyedik szezonját kezdő támadó középpályás, Domonkos így foglalta össze tapasztalatait: „Minden csapattársam nagy akarással és intenzíven dolgozik, játszani akar, és be akar kerülni a pályára lépő csapatba. A kerettagok között jó a kapcsolat, vannak sok csatát megélt tapasztalt játékosaink, mint a negyvenszeres válogatott Saláta Kornél vagy Szőcs Laci, akiknek a mentális stabilitására szüksége van a csapatnak. De a most érkező fiatalok is fokozatosan, szépen beépülnek. Örülök, hogy egészséges konkurencia van közöttünk, amit edzőnknek is köszönhetünk. Ha kiadjuk magunkból azt, ami bennünk van, benne lehetünk az első hatban.”



A dióspatonyi származású Szőcs László a ligetfalui gárdából jött Komáromba az év elején. „Nagyon jól érzem magam a KFC-ben, jó a csapatszellem, mindenki úgy dolgozik, hogy pályára léphessen. Az edzőnk úgy irányít, hogy mindenki eljusson a teljesítőképessége szintjére, ami ha sikerül, jól fogunk szerepelni ebben a szezonban. A csapatrészek hatékonyan fognak működni a meccseken, minden posztra megvan az emberünk, de ezt csak az eredményekkel bizonyíthatjuk. Bármelyik ellenfelünket képesek vagyunk legyőzni, de ahhoz úgy kell játszani, ahogy tudunk. Amikor Komáromba jöttem, a bennmaradásért küzdöttünk. Most remélem, hogy a felsőházban is helytállunk” – vélekedett Szőcs László.



Saláta Kornél a legtapasztaltabb játékos a KFC-ben. „Amikor a KFC-be jöttem, nehéz helyzetben volt a csapat. Az őszi szezon végén mégis talpon maradtunk, s becsületesen készültünk a bajnokság tavaszi részére, ami a járvány miatt sajnos elmaradt. Alaposan felkészültünk, a csapatnak megvan az önbizalma, tudása is, hogy helytálljon. Ígéretesek a fiatalok, akik bizonyítani akarnak. Kialakulóban van egy ütőképes, jó csapat, amit az eredményekkel is szeretnénk bizonyítani” – mondta a sokszoros válogatott hátvéd.

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom