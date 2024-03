Premier League – Ismét döntetlent játszott egymással a Liverpool és a Manchester City

A két gárda – amely ősszel ugyancsak 1–1-re végzett egymással – remek iramú meccset vívott. A találkozót a vendégek kezdték jobban és veszélyesebben, s a 23. percben John Stones közeli góljával a vezetést is megszerezték. A hazaiak a játékrész második felére magukra találtak és több lehetőséget is kialakítottak, ám a befejezésbe rendre hiba csúszott. A félidőben egyedül Szoboszlai találta el a manchesteri kaput a Liverpoolból.

A második játékrészben is maradt a nagy tempó, a játék élvezetes volt, és bár a Liverpool tűnt meggyőzőbbnek, Josep Guardiola együttese is szerezhetett volna több gólt is. Végül a feleknek meg kellett elégedniük az egy ponttal, aminek minden bizonnyal az Arsenal örül a legjobban, mivel ezáltal – jobb gólkülönbsége miatt – az első helyre kerül.

Szoboszlai Dominik a 61. percig volt a pályán.