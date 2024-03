Premier League – Fordított a City a manchesteri derbin

A vasárnap délutáni mérkőzésen Marcus Rashford a 8. percben szerzett vezetést a Unitednek, lendületből 24 méterről bombázott a kapuba, labdája a felső lécről vágódott a gólvonal mögé. Az egyenlítés az 56. percben jött össze Phil Foden révén, aki nagyszerű tekeréssel vette be a vendégek kapuját. A következő hazai gólt is ő szerezte a 80. percben, amikor pontos passzokkal felépített támadást lezárva, a balösszekötő helyén tört be a 16-oson belülre, és kilőtte a hosszú sarkot. A végeredményt a védelem hibáját kihasználva Erling Haaland állította be a 91. percben.

A 27 kapura lövéssel próbálkozó City jelentős fölényben játszotta végig a mérkőzést, és egy pontra van a tabellán az éllovas Liverpooltól.