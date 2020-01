Polášek: „Kisebb csoda, hogy ezt a testem kibírta!

A sérülései miatt nem is olyan rég egy lábbal már nyugdíjban volt. Sérülések miatt öt évet hagyott ki 2013-tól 2018 végéig. Erre a 2019-es év végén Szlovákia legjobb 10 sportolója között volt. Milyen érzés ez?

Már mindkét lábbal nyugdíjban voltam (nevet)… Nem is álmodtam arról, hogy egyszer visszatérek, az pedig egyenesen hihetetlen, hogy bekerültem a 10 legjobb sportoló közé. Nehéz azt elképzelni, hogy páros teniszezőként idáig jutottam. Megmondom őszintén, sosem álmodtam erről, de pont ezért még jobban örülök neki, és még jobban értékelem.

Mondhatjuk, hogy 2019 volt karrierje legjobb éve. Mi a titok? Jobb fizikai állapotban van, vagy mentálisan jobban felkészült?

A fizikai állapotom nem lett jobb, az olyan, amilyen. Ezzel meg kell tanulnom élni, és teniszezni. Mentálisan viszont jobb vagyok, ahogy az ember öregszik, úgy lesz egyre érettebb. Fejben jót tett nekem a hosszabb kihagyás. Az is sokat hozzátett, hogy mindenféle elvárás nélkül indultam neki a szezonnak. Akárhogy is, nagyon örülök neki, hogy ilyen nagyszerűen sikerült 2019. Szezon közben megpróbáltam minél kevesebbet gondolkodni azon, hogy miért ilyen jó az évem, nehogy emiatt menjen el a lendület.

Miért pont a horvát Ivan Dodig lett a páros partnere, és ön szerint miért alkotnak ilyen jó duót?

Dodiggal egyidősek vagyunk, sok korosztályos tornán játszottunk már egymás ellen, így régről ismerem már őt. Amikor ő szétment a régi partnerével, akkor keresett fel engem, írt nekem. Nagyon meglepett a dolog, mert ebben az időben top 100-on kívül voltam. Azt kérdezte, hogy játszanék-e vele két tornán, az antalyain, amit végül megnyertünk, és a wimbledonin, ahol pedig az elődöntőig jutottunk. Ezek miatt az eredmények miatt is maradtunk végül együtt az egész szezonban, és továbbra is ő a partnerem. Az első edzések óta nagyon megértjük egymást, valószínűleg ez a sikerünk legnagyobb titka.

A wimbledoni Grand Slam az egyik legnagyobb presztízzsel bíró torna a tenisz világában. A karrierje elején gondolta volna, hogy egyszer elődöntőt fog itt játszani?

Füvön mindig is jól ment nekem a játék. A múltban eszembe jutott, hogy Wimbledon lehetne az a hely, ahol a legtovább tudok jutni a Grand Slameken. De aztán sokáig különböző okok miatt ez nem sikerült. Volt, hogy nem játszottam jól, volt hogy erős ellenfeleket kaptam. Tavaly pont ezért mindenféle elvárás nélkül mentünk neki a tornának, majdnem utolsóként érkeztünk meg a helyszínre. Csak azt akartam, hogy játsszunk jó meccseket. Nem volt összehasonlítási alapom a páros játékosok legjobbjaival, hiszen az utóbbi öt évben eggyel sem teniszeztem. Erre az első körben a 10. kiemelt hazai párossal meccseltünk. Igaz, hogy kis szerencsével, de sikerült behúznunk azt a mérkőzést, ez pedig lendületet adott nekünk. Az elődöntővel minden elvárást túlteljesítettünk. Nagyszerű eredmény, és nagyszerű élmény volt. A második héten nagyon jól játszottunk együtt Dodiggal, ami csak megerősített minket abban, hogy továbbra is együtt kell működnünk.

Az év végén a londoni ATP-világbajnokság már nem sikerült ilyen jól. Három meccsből csak egyet nyertek meg, nem is jutottak tovább a csoportból. Mi volt ennek az oka?

A kiemelés kicsit ellenünk volt, és a szerencsénk is elfogyott ott. Mindkét mérkőzést szupertiebreakben veszítettük el, pedig mindkétszer megnyertük az első szettet. Hozzá kell azt is tenni, hogy ott már a fáradtsággal is küzdöttünk, és apróbb sérülésekkel is. Az ellenfeleink pedig nagyszerűen játszottak, ott már a legjobbak vannak, oda már senki nem került véletlenül. Apróságok döntenek egy-egy meccs sorsáról, és ellentétben a wimbledoni tornával, ott ezek apróságok az ellenfeleknek kedveztek. Ez a torna arra volt jó, hogy már tudjuk, az ellenfelek hogyan készülnek ellenünk.

Több mint 80 mérkőzést játszott 2019-ben. Játszott már azelőtt is ilyen sokat egy évben?

Párosban még sosem játszottam ennyit. Vagy, ha mégis, az biztos, hogy nem volt sosem olyan jó a mérlegem, mint most. Nagyon sok tornát nyertem, három ATP- és hat Challenger-tornát, és ezeken kívül több döntő is van mögöttem. Nagyszerű szezon van mögöttem, fantasztikus mennyiségű mérkőzést nyertem meg. Soha nem gondoltam volna, hogy képes leszek ennyi mérkőzést megnyerni egy éven belül. Ha valaki a 2019-es év elején azt mondja nekem, hogy ennyi győztes meccsem lesz, nem hiszem el neki, úgy gondolom, hogy akkor nem is voltam fizikailag felkészülve ilyen terhelésre. És az, hogy ezt a testem mégis kibírta, az egy kisebb csoda.

Milyen viszonyban van a legnagyobbakkal, Rafael Nadallal, Novák Djokoviccsal vagy Roger Federerrel?

Öltözőből csak egy van, így ismerem őket, néha találkozunk egymással. Egyikük sincs elszállva magától, az edzéseken összefutunk, köszönünk egymásnak. Figyeljük a másikat, normális emberek, gyakran elbeszélgetünk egymással. Novak Djokoviccsal kicsit közelebbi a kapcsolat, köszönhetően edzőjének, Marián Vajdának.

Hogy futott neki a 2020-as évnek, az új szezonnak?

Óriási motivációval. Szeretném minimum megismételni azokat a sikereket, amelyeket most elértem. Persze ez nem lesz egyszerű, az ellenfelek most már figyelni fognak ránk. A kívánságom, pedig az, hogy a mostani szezonban is maradjak egészséges. Ahogy a páros partnerem, Ivan Dodig is.