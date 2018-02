Pjongcsangi napló: Variációk robotokra

Álmodnak-e az androidok elektronikus halakkal? Philip K. Dick világa az olimpián valósággá vált.

A sajtóközpont előcsarnokát hangtalanul suhanó robot takarítja, ha megáll valaki előtte, cuki gyerekhangon elegyedik beszélgetésbe az ismeretlennel. A médiabuszokhoz igyekvő emberekre hasonló hangon szólnak rá az automaták, ha valamelyik busz már éppen indul, és sietni kellene hozzá. Random helyeken az olimpia kabaláját, Szuhorangot, a fehér tigrist formázó robotlányok ajánlanak fel nagyszerű szelfikészítési lehetőségeket, miközben a fő sajtóközpont előcsarnokában a megfáradt újságírók elektronikus halak lenyűgöző akváriumán nyughathatják a szemüket.

Az olimpia robotjai új távlatokat nyitnak meg előttünk. Itt tényleg úgy érezzük, bármi megvalósítható, csak ki kell találni. Úgyhogy azon nyomban adnék is néhány ötletet a fejlesztőknek.

1. Diktafontartó-robot. A biatlon- és alpesisí-versenyek szűk mixzónáit nem a 156 centis embereknek találták ki. A korláthoz nehéz odaférni, mások hátán támaszkodva, "Superman-pózban" nyújtózkodni sem olyan praktikus. Egy teleszkópos karú kis robot viszont oda tudna férkőzni a sportoló lábához, aztán csak felnyújtaná az orra alá a diktafont...

2. Egyszemélyes helikopter-robot. Ezt még nem gondoltam át teljesen, de mindenképpen kell egy megoldás a "hogyan lehet egyszerre két helyen lenni" problematikájára. Még a távol-keleti fejlesztőkből sem nézem ki, hogy rövid időn belül megtalálják a molekuláris szinten zajló teleportálás kulcsát, ezért olyan kis helikopterekkel (akár fejre helyezhető propelleres sisakokkal) is kiegyezek, amelyek rövid időn belül eljuttatnak egyik helyszínről a másikra. (Nem, a negyven perc nem rövid idő. Főleg nem akkor, ha két esemény között csak húsz perc van.)

3. Interjúbegépelő-robot. Szerintem nincs kolléga, aki nemet mondana egy ilyenre! A nyers szöveg leírása tökéletesen elég, a szerkesztést már szívesen vállaljuk.

4. Többfunkciós hősugárzó/ventillátor-robot. Használója hőérzetének megfelelően melegítene vagy hűtene (nyáron is van olimpia, bár most nehéz elképzelni, hogy majd melegünk is lesz valahol, valamikor).

5. Ébresztőrobot. Ha cikkírás közben az ember gondolatai három percnél tovább elkalandoznak, akkor jelezne. Mondjuk egy szirénával. Ha cikkírás közben az ember három percnél tovább csukva tartja mindkét szemét, akkor hangosabban jelezne. Mondjuk egy hangosabb szirénával.

Bár talán mégis jobb, hogy ezek a robotok még nem léteznek. A sajtóközpontokban a csend alapkövetelmény, és már csak ennek a cikknek az írása közben is megszólalt volna néhányszor az ötös számú robot szirénája...