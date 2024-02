Pingpongtorna Abaújszinán

Az előző kiírásokhoz hasonlóan ezúttal is két kategóriában: 50 év alatt és 50 év felett hirdetnek győztest. A két legjobb mérkőzik meg az úgynevezett Szuperkupáért. A nők mezőnyében nem lesz kategóriabesorolás. Az Abaújszinai Atlétikai Kör és a helyi önkormányzat közös szervezésében először a 2001-ben fiatalon, 49 évesen elhunyt Horváth István sírjánál lesz koszorúzás.

A sporteseményt illetően Domonkos Gyula, az önkormányzat sportért felelős képviselője tájékoztatta lapunkat: „Az utóbbi években jelentős sportünneppé vált ez a rendezvény, hiszen évről évre nemcsak az abaújszinaiak, de a környező települések pingpongkedvelői is versenybe szállnak az érmekért, a különböző díjakért. Ez a szép gesztus egyben tisztelet is az elhunyt emlékének. A fiataloknak ez egy kibontakozási lehetőség és alkalom az idősebb korosztállyal való megmérettetésre. Bizonyára nagyobb erőbedobással játszanak, hiszen helyezésekért, értékes jutalmakért harcolnak. Mindemellett idővel akár komolyabban is foglalkozhatnak ezzel a sportággal. Az idősebbeknek pedig remek alkalom a kikapcsolódásra, s tapasztalatokkal segíthetik a fiatalokat.”