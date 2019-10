Pekarík játékra kész

Peter Pekarík 32 évesen is a szlovák labdarúgó-válogatott kihagyhatatlan tagja – ha épp nem nehezítik sérülések az életét. A Hertha jobbhátvédje az előző válogatottmeccsek előtt a nemzeti csapat edzésén vádlisérülést szenvedett, azóta nem is játszott, de most ismét Pavel Hapal szövetségi kapitány rendelkezésére áll.

Mekkora esélyt lát rá, hogy csütörtökön pályára léphet Wales ellen?

Nem akarok százalékokat mondani, túlságosan előreszaladni, mert ez korábban mindig megbosszulta magát. Most arra összpontosítok, hogy minden rendben legyen az edzéseken, ugyanúgy, ahogy a Herthában is. Ha nem történik semmi, akkor készen fogok állni. Meggyőződésem, hogy a szövetségi kapitánnyal közösen jó döntést hozunk. Ha pályára lépek, akkor biztosan százszázalékos állapotban leszek. Most már csak az a fontos, hogy ne történjen velem semmi. Ebben a pillanatban játékra kész vagyok. A klubban sok erőnléti edzést végeztem, úgyhogy ezzel nem lesz gond.

A horvátok és a magyarok elleni szeptemberi mérkőzésekre is nevezve volt, de kiújult a sérülése, és nem léphetett pályára. Hogyan értékeli azokat a találkozókat?

A horvátok elleni meccsen az egész csapat rossz napot fogott ki. Nekünk semmi nem jött össze, de a horvátokat is régen láttam ilyen jól játszani. Elképesztő minőséget és erőt mutattak. Budapesten viszont mi is megmutattuk, mire vagyunk képesek. Egy ilyen óriási derbit megnyerni, egy olyan feltüzelt közönség előtt komoly fegyvertény. A magyarok elleni győzelemnek köszönhetően ráadásul újra reális esélyünk van a továbbjutásra, szóval tényleg le a kalappal a fiúk előtt. A horvátok elleni súlyos vereség után komoly kritikát kapott a csapat, de a fiúk újra a maguk oldalára tudták állítani a nézőket a budapesti mérkőzéssel.

Mi kell ahhoz, hogy Wales ellen is megismételjék ezt a teljesítményt?

Biztos vagyok benne, hogy az edzői stáb jól felkészít minket. Koncentrálnunk kell, és bízom benne, meglesz az az optimális hozzáállás, amiből egy jó eredmény születhet.

A walesi válogatott fő sztárja Gareth Bale. Külön fognak készülni a Real Madrid támadójára?

Gareth Bale-t senkinek nem kell bemutatni. Az utóbbi időben nehéz időszakon ment keresztül a klubjában, de végül a javára tudta fordítani a helyzetet. A walesi válogatott azonban nem csak Bale – rajta kívül is sok ügyes futballista van az együttesben. A csapat zöme az angol bajnokságban játszik, ez is önmagáért beszél.

Bár hosszabb ideje kisebb sérülésekkel küzd, továbbra is ön az első számú választás a védelem jobb oldalára. Mit gondol erről?

Nagyon boldog vagyok, hogy élvezem Hapal edző bizalmát. Ha lehetőséget kapok, akkor mindig igyekszem ezt meghálálni. Nem lesz ez másképp a walesiek ellen sem: ha pályára léphetek, mindent meg fogok tenni a csapatért.

Szeptember 1-jén játszott utoljára tétmeccset, akkor is a Hertha B-ben. Nem lesz gond a meccshiány miatt?

Nyilván más éles mérkőzésen játszani, mint mindig csak edzeni, és az utóbbi időben a sérülések komolyan hátráltattak, nem tudtam megküzdeni a pozíciómért a klubban. Remélem, ez az időszak már mögöttem van, és csak a focira koncentrálhatok. A múltban is előfordult már, hogy úgy érkeztem a válogatottba, hogy a klubomban keveset játszottam, aztán a mérkőzésen minden rendben volt. Bízom benne, hogy most is így lesz.