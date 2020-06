Párizsban is futottak a felsőszeliek online versenyén

A külföldön is népszerű megmérettetést szervező felsőszeli RoniRun Club tagjai azonban nem adták fel, s úgy döntöttek, hogy az eredeti időpontban házhoz viszik külföldön is népszerű rendezvényüket.

„Megtaláltuk a legmegfelelőbb megoldást. Számomra hatalmas meglepetést jelentett az esemény iránt megnyilvánult érdeklődés. Naponta nagy számban érkeztek az online nevezések. 400-an regisztráltak, 382-en futottak, kocogtak, gyalogoltak a megmérettetés napján, május 30-án. A sportolók szabadon választott helyszínen, kedvenc útvonalukon, futópadon, meghatározott időszakban egyedül futhatták le az általuk választott távot. Mi nem mértük sem a távot, sem az időt. A résztvevőket viszont arra kértük, hogy a teljesítésről szóló igazolást és a teljesítési időt töltsék fel az eredménybeküldő felületre. Az igazolás lehetett egy fotó az óra, a futóalkalmazás vagy a futópad kijelzőjéről, esetleg egy nyilvános edzéslink. Természetesen megbíztunk a mozgás szerelmeseinek sportszerűségében. Az eredményeket kiértékeltük, az eredménylistát is elkészítettük” – tájékoztatta lapunkat Kontár Ronald, a felsőszeli RoniRun Club elnöke, aki jó szokásához híven szintén csatasorba állt a hagyományos erőpróbán.

Tőle azt is megtudtuk, hogy nem csupán a régi ismerősök, a csallóközi (dunaszerdahelyiek, bősiek, nagymegyeriek) és további szlovákiai futóklubok képviselői rótták a kilométereket a virtuális sportrendezvény napján. Magyarországról, Csehországból, Ausztriából is érkeztek eredmények.

Lelkes József és Rózsa Szilvia a felsőszeli Nyerges lovas telepen.

Érdekességnek számít, hogy a Lelkes József vezette nyárasdi futóklub néhány tagja településükön rajtolt el, és a félmaratont picit megnyújtva Felsőszeliben, a szokásos helyszínen, a Nyerges lovas központban ért célba. Hodossy Pétert, a 10 kilométeres táv győztesét neje kerékpáron kísérte Csallóközkürtről Felsővámosra és vissza.

„Párizsból is kaptunk visszajelzést. Az ottani szlovák nagykövetség szakácsa, a bősi futóklub tagja, Póda Csaba a francia fővárosban abszolválta a tíz kilométert. A 3 km-es gyaloglást huszonnégyen teljesítették, a kedvező fogadtatásra való tekintettel ezt a versenyszámot jövőre is beiktatjuk a kínálatba. Félmaratonon a poprádi Ján Vetrák (1:20:02), 10 kilométeren a csallóközkürti Hodossy Péter (39:33), 3 km-en pedig a bősi Horváth Erik (11:15) bizonyult a leggyorsabbnak. Ezúttal is jótékonykodtunk. 122 futónak köszönhetően 610 euróval támogattuk Bálintot, aki spinális izomatrófiában szenved. A felsőszeli magyar és szlovák óvoda számlájára pedig 200-200 eurót utaltunk át” – sorolta az érdekességeket a főszervező és ötletgazda.

A szervezőknek a rendezvényt követő napokban is akadt dolguk, az összes résztvevőnek elküldték a rajtszámát és az egyedi befutóérmet.

„A legfontosabb, hogy nem szakadt meg a felsőszeli futóversenyek sorozata. Reméljük, jövőre ismét Felsőszeliben randevúznak a futás és a kocogás szerelmesei, s az együtt átélt élménnyel hatványozva folytathatjuk a futás hagyományos mátyusföldi ünnepének sorozatát” – summázta elégedetten sikeres rendezvényüket Kontár Ronald.