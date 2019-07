Ötven lovas Tardoskedden

Két duplázó is volt a győztesek között: Carla Scholtzová, az M-club versenyzője mind szlalomban, mind hordókerülésben a legjobbnak bizonyult a junior kategóriában. A tavalyi bajnok Kam Smart Chick Ella lovával diadalmaskodott. A nyílt versenyben pedig a nyitrai Kristina Kozíková verte végig a mezőnyt Star White hátán mindkét gyorsasági számban. A profik nyílt számát szlalomban a tallósi Múcska Gergő, hordókerülésben a naszvadi Bobek László nyerte.

„Legtöbben a juniorok között versenyeztek, közel harmincan, volt hat pónilovas és három szenior is a lovasok között – tájékoztatta lapunkat a történtekről Dominika Čelková, aki először szervezett a tardoskeddi lovasklub telepén vándorkupás viadalt, miközben ő is nyeregbe ült. – Korábban is lovagoltam, de nem szoktam versenyezni,, Két hónapja van nálam az a kanca, mellyel indultam. Várakozáson felül szerepeltünk. Különben nagyon jó verseny volt, nagyon sok női lovassal, és többen a hat szám élmezőnyében végeztek, valóban kiválóan helytálltak. Nézők is elég sokan összejöttek, mintegy ötszázan látogattak ki a vándorkupára. Nagy számban vettek részt lovasaink, többségük először versenyzett, közülük Hana Rehorčíková volt a legjobb: hordókerülésben lett kilencedik. Jó kis verseny volt, jövőre is bejelentkezünk a vándorkupás sorozatba.”