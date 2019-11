Osztálykülönbséggel verte az éllovast a somorjai STK

A pályán egyáltalán nem látszott, hogy egy kiesőzónában lévő csapat játszik a listavezető ellen. A somorjaiak jól védekeztek, a bajnokság legeredményesebb csapata, a 16 meccsen 40 gólt szerző Dukla alig került helyzetbe. A hazaiak viszont több veszélyes lehetőséget is kialakítottak, Boateng egymaga legalább négy helyzetet elpuskázott.

Még a második félidő derekán is úgy nézett ki, hogy a meccs a kihagyott helyzetek fesztiváljaként kerül be a krónikákba, mert bár a somorjaiak tizenegyeshez jutottak, Rymarenko nem túl jól helyezett lövését Nôta védte.

„A csapatkapitány Pončák a kijelölt tizenegyesrúgó, de a meccs előtt megbeszéltem vele, hogy ha büntetőt rúghatunk, én elvállalom. Sajnálom, hogy kihagytam, elfogadom a kritikát, de örülök, hogy végül nyertünk” – nyilatkozta Rymarenko.

„Boldogabb lennék, ha három pontot szereztünk volna” – hárította el a kivédett büntetőre vonatkozó dicséretet Július Nôta, a tíz éve meggyilkolt rimaszombati kapus fia, aki ősszel stabil emberré vált a Duklában.

Hétről hétre jó teljesítményt nyújt, de Somorján három gólt kapott, mert az utolsó húsz percben az STK teljesen szétzilálta ellenfelét. A 74. percben Čunta bal oldali, viszonylag éles szögből leadott lövése akadt be a hosszú sarokba – 1:0. Öt perccel később egy gyors somorjai akció végén Boateng tökéletes ütempasszot adott Čuntának, aki most is jól célzott – 2:0. A 84. percben pedig Rymarenko szlalomozott át a vendégek védelmén, és senki sem tudta megállítani – 3:0.

A somorjaiak ezzel sorozatban harmadik bajnokijukat is megnyerték, amióta Branislav Sokolit Ján Blaháč váltotta a kispadon, azóta százszázalékosak. „Nagyon boldogok vagyunk. Nem számoltunk vele, hogy mindhárom meccsen győzni tudunk, de minden érdem a fiúké. Teljes szívüket beleadták, és azt is megmutatták, hogy tudnak focizni – dicsérte csapatát a meccs után Blaháč. – Az első edzéstől kezdve nagy hangsúlyt fektettünk a játékrendszerre, hogy a fiúk megértsék, hogyan kell mozogniuk, ha elveszítik a labdát, hogyan helyezkedjenek, ha támadást indítunk, és szerintem ezt jól el is sajátították.”

A DAC farmcsapataként működő STK játékában néha visszaköszöntek a DAC által preferált háromszögezések a széleken, és a gegenpressingre irányuló igyekezet is határozottan látható (amit bizonyára Peter Hyballa, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője is értékelt a lelátón), de Blaháč elismerte, ezeken a meccseken az eredményesség volt a legfontosabb. „A jövőben szeretnénk mi is átállni arra a támadó felfogású játékrendszerre, amit a DAC játszik, de az utóbbi három meccsen a taktikát annak rendeltük alá, hogy minél több pontot szerezzünk. A Dukla ellen is az volt a fő célunk, hogy ne kapjunk gólt” – fogalmazott Blaháč.

A kétgólos Čunta szerint az STK igazi csapatként küzdött. „Nehéz, hajtós meccs volt, a pálya talaja sem volt tökéletes, de nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. A kihagyott tizenegyes után sem törtünk meg, csak még nagyobb lendületet adott nekünk. Három gólt lőttünk, ez parádés” – lelkendezett a somorjai szélső.

A somorjaiak az utolsó három meccsükön ugyanannyi pontot szereztek, mint előtte 14 találkozón, így végül 18 ponttal még 13. helyen, azaz a kiesőzónában telelnek, de a középmezőny elérhető közelségben van számukra, a 8. helyezett kassaiaktól is csak három pont a lemaradásuk.