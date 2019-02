Nyerni ment, csúcsot is ugrott Vodnyánszka Renáta

Mindez a V4-es országok olimpiai reménységeinek fedett pályás atlétikai versenyén történt, amikor a fiatal tehetség a hatodik sorozatban 577 cm-nél landolt a homokban. Négy centivel szárnyalta túl Zora Golčavská 1993-ban elért csúcsát.

„Nyerni mentünk Pozsonyba, hiszen Renike már tavaly is győzött ezen a versenyen – vázolta az alaphelyzetet Medgyes Renáta, aki lányának edzője is egyben. – Egy héttel korábban 554 centis egyénit ugrott, s így vártam, hogy ismét nagy eredményt érhet el. S bár a körülmények nem voltak tökéletesek, hiszen órákig tartott a verseny, mert sokan voltak a három összevont kategóriában, meg Renike picit náthás is volt, mégis az elejétől kezdve az élen állt. Előre sejteni lehetett, hogy 560 centi kell a győzelemhez.”

„Ötödik kísérletemre 564 centinél fogtam talajt, már ez egyéni csúcs volt – folytatta a történetet a fiatal csúcstartó, aki hatszoros korosztályos szlovák bajnok, és a távolugrásban 2010-ben Eb-hetedik édesanyja nyomdokába lépett. – Nagy formában éreztem magamat, utolsó ugrásom előtt kértem a nézőket, hogy tapsoljanak. Anyu mondta, hogy jobban figyeljek oda, s nehogy belépjek. Nekifutottam, s mikor a levegőben voltam, már éreztem, hogy nagy ugrás lesz. Utólag kiderült, elég messziről rugaszkodtam el, a lemértnél hosszabb volt a teljesítményem. Néhány nap híján huszonhat éves csúcsot adtam át a múltnak.”