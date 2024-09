Németh Tamás: Egy kicsit megnyugodott az öltöző

A labdarúgó Niké Liga 8. fordulójában ideiglenes otthonában, Aranyosmaróton győzte le 2:1-re a komáromi KFC a kedden a DAC-tól is vereséget szenvedett AS Trenčín csapatát.

A szezon elején a kapu előtti hatékonyságot hiányoló Radványi Miklós a meccs utáni sajtótájékoztatón kérdésünkre elmondta, talán a konkurenciaharc is segített a helyzetkihasználáson. „Nagyon örülök, hogy Paťo Voleský ma két gólt is lőtt, egy csatár számára ez mindig nagyon fontos pillanat. Nagyon sok mindenen nem tudtunk változtatni az első fordulók után, de úgy érzem, hogy a srácok felvették a tempót, megszokták az élvonal dinamikáját. Érkeztek új játékosok is, amivel nőtt a konkurenciaharc. Már egy hete is kiemeltem, hogy mindenki nagyon jól dolgozik az edzéseken. Ezen tényezőknek együttesen ma láttuk az eredményét. Minimális helyzetből lőttünk két gólt, ami nagyon jó. A mi kapunk előtt pedig az első perctől nagyon szervezettek voltunk, nem adtunk helyet az ellenfelünknek, akinek nem is volt nagy lehetősége. Talán csak a tizenegyesnél kerültek helyzetbe. Nehéz, megterhelő meccs volt, hiszen az ellenfél játékosai nagyon jól bánnak a labdával, jól változtatták a helyüket, sokat mozogtak. Nem volt egyszerű, de taktikailag jól felkészültünk és megérdemelten nyertünk” – mondta a KFC vezetőedzője, aki szerint ha a jövőben is ilyen alázatosan és nagy küzdőszellemmel fognak játszani, akkor jönnek majd a pontok is.

„Adott egy lökést a csapatnak, hogy az első helyzetünkből gólt szereztünk. Persze azt szeretnénk, ha mindegyik bemenne, de a nap végén az a fontos, hogy eggyel többet szerezzünk az ellenfélnél. Örülünk az újabb győzelemnek, de készülnünk kell a következő mérkőzésre, hiszen az elmaradt meccsünket hét közben pótoljuk majd” – nyilatkozta lapunknak a kézdivásárhelyi születésű Tamás Nándor.

A lefújás után hangos volt az öltözőfolyosó. A komáromiaknak volt mit csinálniuk, hogy ünneplésük elnyomja az immár hat bajnoki óta nyeretlen Trenčín öltözőjéből kihallatszó kiabálást, vitát és ajtócsapkodást. Végül itt is győzött a KFC.

„Azon a pár meccsen, amit lejátszottunk, már megszoktuk az élvonal ritmusát, tudjuk, hogy mi dönthet el egy meccset. Hál' istennek jó formába kerültünk ezzel a két győzelemmel, egy kicsit megnyugodott az öltöző is. Az első fordulók után volt bennünk egy kis frusztráltság, de ez már, remélem, átment rajtunk és így tudjuk folytatni – kezdte az értékelést az Új Szónak Németh Tamás, akit arról kérdeztünk, ő mennyire érzi magát frusztráltnak, amikor csak a kispadról nézi társait. – Persze nem jó érzés cserének lenni, de csak tizenegyen játszhatnak. Ezért is vagyunk húszan, hogy aki pályára lép, az mindig segíteni tudja a társakat. Nehéz a kispadról beszállni, főleg egy ilyen meccsbe, de szerintem ma mindenkinek jól sikerült, mindenki segíteni tudott a csapatnak” – tette hozzá a középpályás, aki elmondta, reméli, hogy Voleský mellett mindenki a szombati formájában folytatja majd.

A Duna-partiak legközelebb kedden lépnek pályára ideiglenes hazai pályájukon a Ružomberok ellen.