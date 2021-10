Nem csak Mateust szidják a focipályákon

Másfél hónapja került Nagyölvedre a brazil Mateus De Oliveria Silva, aki korábban hazájában az EC Sao Bernardo, majd a spanyol CD San Fernando csapatánál szerepelt, közben pedig két idényt lehúzott a Fortuna ligás aranyosmaróti ViOn alakulatánál is. „Örömmel tölt el, hogy felkeltettem az új csapatom érdeklődését és azon leszek, hogy teljesítményemmel megháláljam a megelőlegezett bizalmat” – nyilatkozta lapunknak az érsekújváriak elleni első meccse után a 26 éves támadó középpályás.



A nyugat-szlovákiai Tipos III. liga 7. fordulójában a nagyölvediek Marcelházára látogattak, és a gól nélküli döntetlennel végződött találkozó után az öltözőbe vonuláskor néhány, magáról megfeledkezett „szurkoló” huhogni kezdett. Ily módon köszöntek el Mateustól.



A szövetség fegyelmi bizottsága hamarjában megvitatta az eseményt és meghozta döntését. A rendező klubot 150 eurós bírsággal sújtotta, a négy érintett néző pedig jövő év június végéig nem látogathatja csapata bajnokiait. A játékvezető és két segítője egy-egy hónapos, míg a mérkőzésellenőr négy hónapos eltiltást kapott a tények elhallgatása miatt.



„Mélységesen elítélem a történteket, és le is vontuk belőle a tanulságot. Kérdezném viszont, hogy az illetékesek miért nem cselekszenek akkor, amikor a mi nemzetünket rágalmazzák néhány kilométerre északra?” – tette fel a kérdést Viderman Róbert marcelházai klubelnök.



„Mateus egy rendkívül szerény, tisztelettudó fiatalember. Nem érdemelte meg, hogy ily módon ócsárolják. Tömérdek esetben bizony nekünk is sok mindent le kell nyelnünk az idegenbeli meccseinken. Két évvel ezelőtt egy magyar–szlovák válogatott összecsapást tekintettünk meg Budapesten több-tucatnyi sportbarátommal együtt. Akadtak köztünk olyanok is, akik a hazaiaknak szorítottak. Egy illuminált állapotban lévő, magas tisztséget betöltő, más járásbeli kollégám sajnos nem volt képes eltűrni a jelenséget, és trágár szavakkal illette az érintetteket. Jómagam panaszt tettem ellene és az úriember fél évig nem szerepelhetett mérkőzésellenőrként a legmagasabb osztályban” – árulta el Urbán Ferenc nagyölvedi klubmenedzser és segédedző.



Jó néhányszor tapasztalhatták lapunk munkatársai is, hogy pár suhanc rögtönzött kórust alkotva magánműsort mutat be, és gyalázza a magyarokat. A vulgáris beszéd, a szitkozódás gyakran a meccs végéig nem hagy alább. A közelmúlt ilyen meccsei közé tartozik a nagyszombati kemény mag dunaszerdahelyi fellépése, a somorjaiak puhói megalázása vagy a DAC U16-osainak nagymihályi becsmérlése.



Szomorú tény, hogy a játékvezetők hasonló ügyekben gyakran nem lépnek fel határozottan, és a mérkőzésellenőrök (akik között magyar nemzetiségűek is akadnak) jegyzetfüzete is nemegyszer üresen marad.

